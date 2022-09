Les iPhone 14 Pro auraient un stockage minimum de 256 Go

Depuis quelques semaines, nous savons que les iPhone 14 Pro seront plus chers que les iPhone 13 Pro. Cependant, cette hausse tarifaire semble être atténuée par un changement de taille au niveau du stockage. En effet, la capacité minimum de mémoire passerait de 128 Go à 256 Go. Une nouveauté qui a du sens étant donné que ces modèles vont capturer des photos et vidéos plus lourdes.

256 Go pour débuter sur les iPhone 14 Pro

Précédemment, de nouvelles fuites d’informations sont venues souligner que les iPhone 14 Pro auraient un seul et unique poinçon lorsque leur écran sera allumé. Désormais, c’est le stockage interne ainsi que le prix de ces modèles qui est au centre des discussions.

À travers de nouvelles prévisions, le cabinet d’analyste TrendForce est en effet venu partager que les iPhone 14 Pro et Pro Max pourraient débuter avec 256 Go de stockage interne, contre 128 Go pour les iPhone 13 Pro. Ce changement ne semble pas indifférent aux nouveautés qui pourraient venir encombrer la mémoire de cette nouvelle génération de smartphones Apple.

Pour rappel, les rumeurs tendent vers l’arrivée d’un nouveau capteur principal pour les iPhone 14 Pro. Ce dernier passerait en effet de 12 Mpx à 48 Mpx. En plus de photos plus précises et meilleures en basse luminosité, Apple proposerait de filmer en 8K. Faire débuter à 256 Go semble donc de mise afin de laisser de l’espace aux consommateurs pour capturer différents moments de vie grâce à ces nouveautés.

Le fait de faire débuter les iPhone 14 Pro à 256 Go permettrait ainsi de justifier la hausse de prix de 100 euros par rapport aux iPhone 13 Pro.

TrendForce précise que « les mises à niveau telles que la capacité de mémoire initiale de départ passant à 6 Go de RAM LPDDR5 6 Go et 256 Go de stockage, l’appareil photo principal passant à 48 Mpx, les modifications du design Face ID, etc. devraient faire augmenter les prix de départ ».

Le cabinet d’analyse souligne cependant qu’Apple devrait adopter une stratégie de prix plus prudente « sous la pression de la hausse de l’inflation mondiale et des taux de change » afin de ne pas impacter ses performances commerciales.

