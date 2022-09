PlayStation Plus : les nouveaux jeux gratuits sur PS4 et PS5 en septembre 2022

Le mois de septembre 2022 vient de débuter, les nouveaux jeux gratuits du PlayStation Plus Essential ont été annoncés. Les abonnés au service vont ainsi pouvoir ajouter trois titres PS4 et PS5 à leur bibliothèque : Need for Speed Heat ; Granblue Fantasy: Versus ; ainsi que TOEM.

Les jeux PS4 et PS5 disponibles en septembre 2022 via le PlayStation Plus Essential

Pour rappel, la formule Essential est l’abonnement de base au PlayStation Plus. Il permet de profiter des fonctionnalités de jeux en ligne, des réductions sur le PlayStation Store ainsi que des jeux gratuits tous les mois.

Après avoir offert Little Nightmares ou encore Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 en août 2022, Sony est de retour avec trois nouveaux titres offerts sur PS4 et PS5 en septembre :

Need for Speed Heat – PS4 ;

Grandblue Fantasy: Versus – PS4 ;

TOEM – PS5.

Si vous ne connaissez par ces nouveaux jeux vidéo arrivant sur le PlayStation Plus Essential, voici un court récapitulatif de chacun d’entre eux. Pour commencer, parlons de Need for Speed Heat, un jeu de courses où vous profiterez de compétitions officielles le jour et de courses urbaines illégales la nuit.

De son côté, Granblue Fantasy: Versus est un jeu de combat, profitant d’ailleurs d’un mode RPG avec une histoire originale. Pour finir, TOEM est un titre indépendant original, où vous serez équipé de votre simple appareil photo dans un monde en noir et blanc. À vous de prendre de belles photos afin de résoudre les problèmes des habitants !

