AirPods Pro 2 : une annonce cette semaine aux côtés des iPhone 14

Tout porte à croire que les AirPods Pro 2 vont être annoncés cette semaine. En effet, le journaliste Mark Gurman vient de préciser dans sa dernière newsletter que cette nouvelle génération d’écouteurs serait présentée durant l’évènement de rentrée d’Apple, se déroulant ce mercredi 7 septembre 2022.

D’autres rumeurs sont aussi venues préciser quelques nouveautés, notamment concernant le boitier de recharge et le support du Bluetooth LE Audio.

Concept : Konstantin Konovalov (@aaple_lab)

Apple va présenter les AirPods Pro 2 ce mercredi 7 septembre

Avec l’arrivée de la conférence Apple du 7 septembre 2022, les rumeurs autour des prochains produits de la marque à la pomme. En fin de semaine dernière, beaucoup d’informations sont arrivées autour des AirPods Pro 2.

La plus intéressante est celle de Mark Gurman. Le journaliste de chez Bloomberg est en effet venu préciser dans sa dernière newsletter que la nouvelle paire d’écouteurs serait présentée cette semaine par Apple. Nous les découvririons donc ce mercredi aux côtés des iPhone 14 et 14 Pro ainsi que les Apple Watch Series 8, Pro et SE.

De son côté, Andrew O’Hara est venu partager sur Twitter plusieurs schémas du boitier des AirPods Pro 2, confirmant ainsi les nouveautés qui vont y être implémentées. En effet, trois trous viennent préciser qu’un haut-parleur est de la partie.

Ce dernier pourrait ainsi faire du bruit afin qu’il soit retrouvé facilement par son propriétaire. En plus de cela, le boitier de charge des AirPods Pro 2 devrait d’ailleurs faire partie du réseau Localiser, permettant ainsi d’être localisé sur une carte grâce aux millions de produits Apple environnants.

Pour finir, le site MacRumors a souligné qu’Apple a récemment testé la prise en charge du Bluetooth 5.3 sur un produit inconnu. Cela suggère ainsi que la firme à la pomme préparerait des dispositifs audios avec des versions Bluetooth prenant en charge le Bluetooth LE Audio. De précédentes rumeurs suggéraient d’ailleurs que les AirPods Pro 2 seraient concernés.

Pour rappel, le Bluetooth LE Audio apporterait plusieurs avantages aux AirPods Pro 2 : une meilleure qualité audio ; une autonomie plus élevée ; la connexion de plusieurs paires d’AirPods à un produit Apple ; ou encore l’appairage des écouteurs en simultané à un iPhone, un iPad ou encore un Mac.

