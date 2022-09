H2 Meet 2022 – Retour sur le plus grand salon hydrogène

H2 MEET 2022 est la plus grande exposition mondiale sur l’hydrogène, elle se tient chaque année à côté de Séoul en Corée du Sud. Cette année, 241 entreprises et institutions de 16 pays du monde y participent ! Anciennement appelé H2 Hydrogen Mobility Show, le salon s’est renommé cette année dans un but de simplicité, mais aussi de faire évoluer le salon autour de tous les domaines de l’hydrogène et non seulement la mobilité. « Nous avons fait ce changement dans le but de nous orienter plus sur les innovations et solutions globales autour de l’hydrogène », Seo Jang Seock, directeur de H2 Meet que nous avons rencontré.

Quelques chiffres et infos sur le salon

Les objectifs du salon

Construire un écosystème solide d’économie de l’hydrogène tout au long du cycle de production, de distribution et d’utilisation

Diversifier les modes de production, comme fabriquer de l’hydrogène à partir de l’électricité produite par les centrales nucléaires

Développer les applications de l’hydrogène pour diverses mobilités telles que les véhicules commerciaux à hydrogène, les navires, les drones et l’aviation !

Les chiffres

56% d’augmentation du nombre d’entreprises participantes et 42% de progression pour la surface d’exposition en un an

16 pays et 241 entreprises/institutions ont participé, bondissant pour devenir le plus grand salon H2 monde !

Dont le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Canada, la France et l’Australie

Cette édition était particulièrement orientée autour de la production d’hydrogène verte. Comme nous avions pu le voir lors du salon HyVolution à Paris. Lors de la cérémonie d’ouverture, le Premier ministre de Corée a déclaré :

Le gouvernement va développer l’industrie de l’hydrogène un peu plus loin et la transformer en une industrie super-gap qui domine le marché mondial. Pour y parvenir, nous allons construire un solide écosystème de l’économie de l’hydrogène qui couvre l’ensemble du cycle de production, de distribution et d’utilisation de l’hydrogène.

La perception positive de la valeur de l’hydrogène comme moyen d’atteindre la neutralité carbone se répand et la valeur de l’industrie de l’hydrogène en tant que futur moteur d’énergie et de croissance est à nouveau reconnue. Et le gouvernement français a augmenté le budget de l’industrie de l’hydrogène cent fois par rapport à 2018. Et les gouvernements et les entreprises du monde entier se concentrent sur la promotion de l’industrie de l’hydrogène.

Cela rejoint les mots de Seo Jang Seock :

Le gouvernement coréen souhaite faire du pays neutre en carbone d’ici 2050. Pour ce faire, le gouvernement pousse de nombreuses régulations comme par exemple autour de la production d’hydrogène. Aujourd’hui, la Corée investit en recherche et production d’hydrogène, mais doit encore en importer. En effet, le pays est très investi dans la mobilité hydrogène, Hyundai a mis en circulation plus de 1000 voitures fonctionnant à l’hydrogène. Même si le futur du marché sera orienté pour les véhicules commerciaux tels que les camions.

De nombreuses conférences ont aussi été organisées, comme nous vous en avions parlé dans notre article d’annonce du H2 Meet. Comme par exemple des matinées par pays ou encore des panels sur le développement de l’industrie hydrogène avec comme invité Fabrice Espinosa président d’Airbus Korea ou encore Mikaa Mered de Task Force Hydrogène France.

Prix d’innovation et Media Award

Les prix de l’innovation pour les grandes entreprises, les PME et les startups de l’industrie mondiale de l’hydrogène ont été organisés dans trois catégories, Production d’hydrogène, Stockage et transport d’hydrogène et Utilisation de l’hydrogène. 18 entreprises ont concouru, et ont été décernés 1 grand prix, 3 premiers prix (1 entreprise par catégorie), et 6 excellents prix (2 entreprises par catégorie), un total de 10 entreprises.

De plus, le comité d’organisation a créé le « Best H2 Products Media Award » cette année. Le prix, auquel les journalistes participent directement et sélectionnent d’excellentes entreprises en tenant compte de la réponse du public, du potentiel du marché et de l’innovation technologique. Vote auquel nous avons participé aux côtés de Aving News (notre partenaire local) et H2-Mobile un média français spécialisé. Ont été remis 10 awards au total, et voici les 4 que Le Café Du Geek a sélectionné :

PLAGEN

Plagen utilise des déchets organiques et des déchets plastiques pour produire du gaz naturel, à partir duquel de l’hydrogène vert peut être produit. Le gaz produit est composé de 35 à 40 % d’hydrogène, de 20 à 25 % de monoxyde de carbone, de 15 à 20 % de dioxyde de carbone et de 3 à 8 % de méthane. Une manière efficace de produit de l’hydrogène et d’éviter de bruler encore plus de déchets.

PANASIA

Panasia propose des solutions respectueuses de l’environnement pour un avenir durable.

1) Le système de génération d’hydrogène et le CCUS (système de capture, d’utilisation et de stockage du carbone) sont une technologie de base des solutions neutres en carbone.

2) Scrubber (système De-SOx) et SCR (réduction catalytique sélective) sont des solutions de qualité de l’air qui réduisent les SOx et les NOx des émissions de gaz d’échappement

J’ai particulièrement aimé l’innovation du premier, qui permet de recycler les gaz d’échappement des navires de transport, ainsi réduire la pollution de ces derniers.

SAMJUNG (H₂ Chiller)

Samjung ENC a développé avec succès un refroidisseur H₂ tout-en-un par air, un grand changement avec le type refroidi par eau existant. Le refroidisseur H₂ refroidi par air est excellent pour gagner de l’espace dans une station de charge hydrogène en mobilité. Le refroidisseur est le produit qui résout les problèmes tels que la taille, la consommation d’énergie et les coûts. Des produits assez peu design pour l’instant, mais qui sont essentiels pour de futures stations-service pour faire le plein en hydrogène.

DAEHA

DAEHA Co., Ltd. se spécialise dans la conception et la fabrication d’équipements de test de pression qui testent des pièces telles que des réservoirs d’hydrogène, des vannes, tubes, etc. Pour la fabrication de la mobilité hydrogène et la fourniture de compresseurs hydrogène pour les stations de recharge hydrogène. Nous les avions rencontrés au salon HyVolution à Paris en mai dernier. N’hésitez pas à relire notre article à ce sujet.