GoPro Hero 11 : le design et la fiche technique de la nouvelle action-cam fuite

Envie d’acheter une action-cam GoPro ? Attendre quelques semaines semble être la bonne option. En effet, la marque américaine a vu sa GoPro Hero 11 Black complètement fuiter sur internet en ce début de semaine. Plus précisément, le site WinFuture a partagé des visuels et la fiche technique de cette nouvelle génération.

La GoPro Hero 11 Black n’a plus rien à cacher

Le journaliste Roland Quandt vient de gâcher la surprise concernant la GoPro Hero 11 Black. En effet, un nouveau rapport publié sur WinFuture vient de dévoiler tout sur cette action-cam. Il semble donc que l’officialisation de ce modèle ne devrait pas tarder.

Pour commencer, la caméra disposerait d’un nouveau capteur de 27 Mpx, contre 23,6 Mpx pour la génération précédente. Ainsi, la GoPro Hero 11 Black permettrait de filmer en 5,3 K à 60 images par seconde ou encore en 4K à 120 ips. La technologie de stabilisation passerait à la vitesse supérieure avec l’HyperSmooth 5.0.

Au niveau d’écran, nous retrouvions à l’arrière une dalle principale de 2,27 pouces et une secondaire de 1,4 pouce à l’avant. À noter, une fonctionnalité de contrôle vocale serait à nouveau de la partie. Pour finir, la GoPro Hero 11 Black serait étanche à l’eau jusqu’à 10 mètres de profondeur et embarquerait la même batterie de 2700 mAh (type ADBAT-011) que la GoPro Hero 9 et 10.

Pour finir, les visuels montrent un design complètement identique au modèle actuel. L’annonce de la GoPro Hero 11 Black devrait avoir lieu à la mi-septembre d’après WinFuture. En plus de cela, un nouveau modèle MAX devrait aussi être présenté cette année par GoPro, d’après les dires du CEO de la marque Nick Woodman auprès des investisseurs, datant de février 2022.

