Apple : le casque de réalité mixte arrive en janvier 2023, pour un prix de 2000 dollars minimum

Le premier casque de réalité mixte d’Apple continue de faire parler de lui. Ming-Chi Kuo vient d’ailleurs de partager un nouveau rapport à son sujet. D’après l’analyste, Apple envisagerait toujours un évènement de lancement pour son dispositif de réalité virtuelle et augmentée durant le mois de janvier 2023. Côté tarification, le produit serait proposé à un prix très élevé : entre 2 000 et 2 500 dollars.

Un nouveau rapport de Ming-Chi Kuo permet d’en apprendre un peu plus sur les plans d’Apple autour de son casque de réalité mixte. L’analyste vient tout d’abord de réaffirmer sa période de lancement.

D’après lui, Apple présenterait ce produit au grand public durant le mois de janvier 2023 au plus tôt. Il précise tout de même que cette annonce aurait lieu dans les 6 à 12 prochains mois. Une annonce durant la WWDC 2023 en juin ne semble donc pas impossible.

Au niveau de la tarification, Apple ne semble pas vouloir rendre ce dispositif accessible au plus grand nombre à son lancement. En effet, Ming-Chi Kuo penche sur un prix de lancement élevé, compris entre 2 000 et 2 500 dollars. Il explique que cette information provient directement de sources internes chez Apple. Il ne faut tout de même pas oublier qu’Apple travaille déjà sur une prochaine génération plus abordable prévue pour 2024, d’après les dires de l’analyste en juillet dernier.

À noter, Ming-Chi Kuo explique que ce premier casque de réalité mixte n’enregistrerait pas de ventes records. En prenant en compte le consensus du marché, l’analyse suppose qu’Apple écoulerait 1,5 million d’unités durant la première année de commercialisation de ce nouveau produit.

