iPhone 14 : un lancement avant la mi-septembre 2022

Les iPhone 14 ne sont plus qu’à quelques semaines d’être annoncés. Plusieurs informateurs viennent en effet de confirmer un évènement de lancement, alias les célèbres « keynote », pour le début du mois, voire la mi-septembre. Plus précisément, Apple pourrait lever le voile sur sa nouvelle génération de smartphones le 6 septembre ou le 13 septembre.

Durant le week-end, PhoneArena est venu partager ses suppositions concernant la date de lancement des iPhone 14. Pour cela, le site s’est basé sur les dernières déclarations du journaliste Mark Gurman de chez Bloomberg et Max Weinbach de 9to5Google. Il estime ainsi que l’évènement de présentation aurait lieu à la mi-septembre. La keynote aurait plus précisément lieu le 13 septembre 2022, comme l’avait supputé iDropNews en mai dernier.

Aux dernières nouvelles, Mark Gurman est venu souligner dans sa dernière newsletter Power On qu’Apple commence à enregistrer l’évènement de lancement des iPhone 14 et des Apple Watch Series 8 et Pro. Comme depuis le début de la pandémie de Covid-19, Apple proposerait une keynote pré-enregistrée et non en direct. La diffusion aurait lieu selon lui durant la première moitié de septembre.

Tous les informateurs ne sont cependant pas d’accord avec cette date de lancement des produits Apple en cette rentrée 2022. En effet, Max Weinbach tend plus vers une keynote le 6 septembre, et une commercialisation des iPhone 14 le 16 septembre. Le journaliste de chez 9to5Mac précise tout de même : « Je ne suis pas 100 % certain, mais ce créneau semble juste ».

D’après PhoneArena, cette période semble peu probablement si on prend en compte les habitudes d’Apple pour sa conférence de rentrée. Pour rappel, cette dernière prend généralement place après le week-end prolongé américain incluant la fête du Travail. Reste maintenant à savoir si Apple compte éviter de présenter ses iPhone et Apple Watch au lendemain de cette période, ou bien une semaine plus tard.

fwiw I heard September 6th event and iPhone's on sale on the 16th



not 100% sure, but around there seems right. https://t.co/X2vbu2XyiC — Max Weinbach (@MaxWinebach) August 7, 2022

