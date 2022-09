Pixel Tablet : de premiers détails sur la fiche technique de la tablette Google

Google s’apprête à rendre disponible une nouvelle tablette tactile : la Pixel Tablet. Prévu pour 2023, ce produit vient de voir sa fiche technique partiellement dévoilée sur internet. L’occasion d’en apprendre un peu plus au sujet de l’écran, du stockage ou encore de la partie connectivité.

Pour commencer, les informations dévoilées aujourd’hui proviennent du site 91mobiles, qui a eu accès à des informations au sujet de la tablette de Google par le biais du développeur Kuba Wojciechowski.

Nous apprenons ainsi que la Pixel Tablet est passée en phase EVT (Engineering Validation Test). Cela signifie tout simplement que la phase de prototypage est terminée, et que le design final a été acté. Google se concentre donc désormais sur de possibles ajustements au niveau des composants de la tablette.

Kuba Wojciechowski souligne ainsi quelques détails sur la fiche technique de la Pixel Tablet. D’après lui, elle embarquerait une dalle de 10,95 pouces, se rapprochant ainsi du format des iPad Air et iPad Pro de 11 pouces d’Apple. Du côté de la mémoire interne, deux capacités de stockage seraient proposées : 128 Go et 256 Go.

Pour finir, le développeur explique que la tablette de Google serait compatible avec le Wi-Fi 6 ; et qu’un stylet était au programme.

Auparavant, Kuba Wojciechowski avait partagé quelques informations sur les capteurs photo embarquées sur la Pixel Tablet. Il soulignait ainsi la présence d’un même capteur de 8 Mpx pour la caméra frontale et la caméra arrière de la tablette.

Petite information à prendre au passage, une puce Tensor serait de la partie pour cette tablette. Google n’a cependant pas dévoilé pour le moment laquelle. La Tensor G2 sera d’ailleurs disponible sur les Pixel 7 et 7 Pro, annoncé courant octobre par la firme américaine.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article : Google prépare une Pixel Tablet haut de gamme !