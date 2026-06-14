Révolution olfactive : Découvrez le plaisir d’un parfum digital personnalisé

Le monde du parfum digital entre dans une nouvelle ère. Un acteur venu tout droit de Corée du Sud s’apprête à bousculer le marché européen lors du prochain VIVATECH 2026. Déjà récompensée d’un CES 2026 Innovation Award, l’entreprise Deepscent Inc. promet de révolutionner la manière dont les marques de luxe et les hôtels gèrent l’ambiance olfactive de leurs espaces grâce à l’intelligence artificielle.

Deepscent transforme l’expérience olfactive grâce à l’IA

Fondée par des experts en data science issus du KAIST, Deepscent mise tout sur la technologie. Sa plateforme de contenu de parfum digital propulsé par l’intelligence artificielle permet enfin de franchir les limites des diffuseurs analogiques classiques. Fini les senteurs statiques ! Place à des fragrances pilotées en temps réel, centralisées et personnalisables à l’échelle de dizaines d’hôtels, de boutiques de luxe ou de sièges sociaux intelligents.

La magie, c’est cette solution AX intégrée : des diffuseurs connectés, une interface mobile intuitive, le cloud à la manœuvre… et des API pour réaliser des scénarios parfumés synchronisés avec l’activité d’un lieu, la fréquentation, ou des campagnes marketing spécifiques. En clair, l’odeur devient un véritable levier d’expérience client, aussi contrôlable qu’une playlist ou un éclairage d’ambiance.

Expansion européenne et ambitions mondiales

L’enjeu pour Deepscent à VIVATECH Paris ? Nouer des partenariats de choc avec les géants européens du luxe et du bien-être. La firme rêve d’installer son Fragrance as a Service (FaaS) partout où l’émotion client compte : salons, boutiques, palaces, lounges d’aéroport… Un dashboard unique permet aux gestionnaires de piloter des milliers de diffuseurs et de pousser des mises à jour olfactives instantanément, campagne après campagne.

Déjà éprouvée dans des hôtels cinq étoiles ou des bureaux en Corée et au Japon, la technologie s’adapte à chaque région. Grâce à l’approche API-first, elle évite les écueils classiques d’exportation — normes variées, goûts locaux, contraintes chimiques — et offre une flexibilité maximum, même sans intervention sur site.

L’innovation Deepscent, c’est peut-être la signature sensorielle de demain pour toutes les marques qui veulent connecter émotion, mémorisation et fidélité. Osez-vous imaginer une boutique qui change de parfum en fonction de l’heure ou de l’ambiance ? Faites-nous part de vos idées et partagez cet article si le parfum digital vous intrigue autant que nous !