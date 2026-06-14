Corée du Sud

Révolution olfactive : Découvrez le plaisir d’un parfum digital personnalisé

il y a 13 heuresDernière mise à jour: 13 juin 2026
Temps de lecture 1 minute
[VIVATECH 2026] Deepscent Inc. Unveils AI-Powered Digital Fragrance Content Platform at VIVATECH, Driving Scent DX in the Heart of European Luxury and Beauty

Le monde du parfum digital entre dans une nouvelle ère. Un acteur venu tout droit de Corée du Sud s’apprête à bousculer le marché européen lors du prochain VIVATECH 2026. Déjà récompensée d’un CES 2026 Innovation Award, l’entreprise Deepscent Inc. promet de révolutionner la manière dont les marques de luxe et les hôtels gèrent l’ambiance olfactive de leurs espaces grâce à l’intelligence artificielle.

Deepscent transforme l’expérience olfactive grâce à l’IA

Fondée par des experts en data science issus du KAIST, Deepscent mise tout sur la technologie. Sa plateforme de contenu de parfum digital propulsé par l’intelligence artificielle permet enfin de franchir les limites des diffuseurs analogiques classiques. Fini les senteurs statiques ! Place à des fragrances pilotées en temps réel, centralisées et personnalisables à l’échelle de dizaines d’hôtels, de boutiques de luxe ou de sièges sociaux intelligents.

La magie, c’est cette solution AX intégrée : des diffuseurs connectés, une interface mobile intuitive, le cloud à la manœuvre… et des API pour réaliser des scénarios parfumés synchronisés avec l’activité d’un lieu, la fréquentation, ou des campagnes marketing spécifiques. En clair, l’odeur devient un véritable levier d’expérience client, aussi contrôlable qu’une playlist ou un éclairage d’ambiance.

Deepscent Image one
Deepscent Capsule

Expansion européenne et ambitions mondiales

L’enjeu pour Deepscent à VIVATECH Paris ? Nouer des partenariats de choc avec les géants européens du luxe et du bien-être. La firme rêve d’installer son Fragrance as a Service (FaaS) partout où l’émotion client compte : salons, boutiques, palaces, lounges d’aéroport… Un dashboard unique permet aux gestionnaires de piloter des milliers de diffuseurs et de pousser des mises à jour olfactives instantanément, campagne après campagne.

Déjà éprouvée dans des hôtels cinq étoiles ou des bureaux en Corée et au Japon, la technologie s’adapte à chaque région. Grâce à l’approche API-first, elle évite les écueils classiques d’exportation — normes variées, goûts locaux, contraintes chimiques — et offre une flexibilité maximum, même sans intervention sur site.

L’innovation Deepscent, c’est peut-être la signature sensorielle de demain pour toutes les marques qui veulent connecter émotion, mémorisation et fidélité. Osez-vous imaginer une boutique qui change de parfum en fonction de l’heure ou de l’ambiance ? Faites-nous part de vos idées et partagez cet article si le parfum digital vous intrigue autant que nous !

il y a 13 heuresDernière mise à jour: 13 juin 2026
Temps de lecture 1 minute
Photo de Christiane

Christiane

Christiane est votre experte en technologies numériques et innovations. Découvrez ses analyses approfondies et ses perspectives sur les dernières tendances high-tech, la cybersécurité, et l'impact des technologies émergentes sur notre quotidien. Restez connecté pour des conseils experts et des mises à jour incontournables.

Articles similaires

[VIVATECH 2026] Vtouch, Inc. Unveils 'WIZPR RING' at VIVATECH, Formulating the Next Wearable Input Standard for the Generative AI Era
Étonnant : WIZPR RING simplifie et protège vos échanges avec l’IA
il y a 4 heures
[VIVATECH 2026] SIJE Unveils Agentic AI and 470,000-Class Ontology Supply Chain Platform at VIVATECH, Redefining Global Apparel OEM Industry Standards
Révolution spectaculaire : SIJE libère l’industrie textile mondiale pour plus d’efficacité
il y a 5 heures
Seoul Opens Its First Pavilion at VivaTech 2026 in Paris
Séoul cartonne à VivaTech : innovations et succès à la clé
il y a 6 heures
[VIVATECH 2026] Draph Inc. Unveils Next-Generation 'GEO Solution' at VIVATECH to Spearhead AI-Driven Search Optimization for European E-Commerce
Révolution positive – Draph Inc : Gagnez en visibilité e-commerce grâce à l’IA
il y a 8 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page