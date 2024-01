Wi-FiON – Connexion automatique dans un réseau partenaire – CES 2024 Seoul Pavillon

En arpentant les allées foisonnantes du CES 2024, le rendez-vous inébranlable de l’innovation mondiale, il est impossible de rester indifférent face à l’imagination sans borne des start-ups présentes. C’est au cœur de l’Eureka Park, dédié aux inventions les plus prometteuses, que l’attention se porte sur le Pavillon Séoul. Ici, NexConTelecom dévoile au monde Wi-FiON, une application audacieuse qui reconfigure notre expérience de connectivité urbaine. À travers une interview exclusive, nous découvrons le potentiel transformateur d’une solution où l’accès automatique au Wi-Fi dans des lieux partenaires n’est que la partie émergente de l’iceberg. Loin d’être un simple confort technologique, cette plateforme prétend marier avec brio commerce et connectivité, créant ainsi un écosystème où transactions fluides et réduction des ondes électromagnétiques se côtoient. Dans cet article, nous vous invitons à plonger dans l’esprit d’innovation qui anime NexConTelecom, défricheur d’un futur connecté à portée de main.

Wi-FiON : la révolution Wi-Fi signée NexConTelecom

NexConTelecom n’est pas un novice dans l’univers des télécommunications. Réputée pour sa capacité à construire des réseaux cellulaires tels que la LTE et la 5G, cette entreprise innovante ouvre désormais la voie vers une ère de connectivité simplifiée avec Wi-FiON. Le concept est aussi simple qu’ingénieux : une plateforme de services transformant chaque zone commerçante en un espace sans fil universel. Finies les tracasseries de mots de passe, un Wi-Fi fluide et partagé vous accueille.

Ce n’est pas tout. La startup va plus loin, en érigeant ce réseau Wi-Fi en une véritable plateforme commerciale. Les magasins partenaires peuvent y inscrire leurs produits, permettant ainsi aux visiteurs de rechercher des articles en temps réel. Le paiement se fait dans une grande souplesse, acceptant plusieurs devises étrangères et moyens de paiement variés, de PayPal à Alipay. Cette innovation est porteuse d’un futur où le commerce physique et le confort numérique convergent.

La sécurité n’a pas été laissée au hasard. Les informations Wi-Fi collectées de manière légitime garantissent une protection des activités commerciales sur la plateforme. NexConTelecom, conscient de l’internationalité de ses utilisateurs, propose des services multilingues, en anglais, chinois, japonais, espagnol et bien sûr en coréen. Cette accessibilité universelle, ajoutée à la simplicité de paiement, positionne Wi-FiON comme une réponse adaptée aux exigences mondiales de connectivité.

Signe de sa maturité, NexConTelecom a passé avec succès le projet Testbed Seoul, une validation technique et commerciale brillamment acquise en mars 2023. À la pointe de l’innovation, un brevet reconnaissant et affichant les informations du réseau Wi-Fi sur les appareils connectés a été déposé, scellant la pertinence de leur modèle d’affaires.

Avantages multifacettes du Wi-Fi commerce sur santé et économie

L’ambition de NexConTelecom avec Wi-FiON ne se limite pas à l’amélioration de l’expérience utilisateur. L’approche globale vise aussi des avantages significatifs en termes d’économie d’énergie et de santé. En privilégiant le Wi-Fi à la communication cellulaire, la plateforme réalise une économie d’énergie substantielle : le transfert de données via Wi-Fi consomme 20 fois moins d’énergie que par les réseaux traditionnels. C’est un pas de géant vers une technologie responsable et économiquement avantageuse.

La réduction des ondes électromagnétiques est un autre pilier de cette technologie. Wi-FiON se positionne comme un allié pour la santé des utilisateurs, en diminuant l’exposition aux radiations comparativement aux connexions cellulaires classiques.

Les retombées sociales de Wi-FiON sont également notables. En assurant une circulation fluide et sécurisée de l’information, la plateforme renforce les bénéfices mutuels entre commerces et consommateurs, contribuant ainsi à une croissance du bien-être social.

L’aspect le plus novateur peut-être de Wi-FiON est son potentiel de Big Data. L’accumulation de données issues du trafic de communication et de commerce permettra la mise en place de services avancés, comme la personnalisation d’offres ou encore le « pricing » dynamique. Ces fonctionnalités, à la pointe de l’analytique, offriront aux magasins des outils précieux pour encourager les ventes et gérer leurs stocks, tout en proposant aux utilisateurs des recommandations sur mesure.

Stratégie d’expansion internationale de NexConTelecom

Le CES 2024 est une étape clé pour NexConTelecom, symbolisant son ambition de rayonnement mondial. Avec Wi-FiON, l’entreprise ne cible pas uniquement les États-Unis mais aussi un public international, notamment en Amérique du Sud. Le gouvernement de Panama, séduit par la solution, entame déjà des discussions pour une mise en œuvre nationale.

Les gouvernements locaux et centraux se montrent plus réceptifs que les entreprises privées à l’approche novatrice de NexConTelecom. Cela témoigne d’un intérêt croissant pour des solutions qui allient technologie et bien-être social. La plateforme ne se contente pas de faciliter l’accès au Wi-Fi, mais aussi de renforcer l’attractivité et la modernité des zones urbaines.

Les premiers succès ne tardent pas. En Corée, le gouvernement métropolitain de Séoul envisage l’application de Wi-FiON dans ses principaux quartiers. À l’échelle internationale, le partenariat avec le gouvernement de Panama pourrait devenir un modèle pour l’extension du service. Ces démarches témoignent des performances de vente prometteuses et d’un avenir commercial international pour NexConTelecom.

Cette expansion mondiale n’est que le début. Les fonctionnalités innovantes de la plateforme Wi-FiON et son potentiel d’adaptation aux divers contextes urbains placent NexConTelecom comme un acteur majeur de la transformation digitale des villes et des pratiques commerciales.

En conclusion, NexConTelecom avec sa plateforme Wi-FiON se démarque au CES 2024 par un concept avant-gardiste qui réinvente l’accès au Wi-Fi et le commerce de proximité. S’appuyant sur une solide expertise en réseaux et télécommunications, NexConTelecom lance un écosystème où connectivité et transactions se fondent en une expérience utilisateur fluide et innovante. Les avantages en termes d’économie d’énergie, de santé et de retombées sociales positionnent Wi-FiON comme un vecteur de progrès et d’inclusion numérique. Les discussions avec des acteurs gouvernementaux et le succès naissant en Corée et au Panama ouvrent des perspectives internationales alléchantes pour cette startup coréenne.

Depuis le dynamique Pavillon Séoul de l’Eureka Park, cette interview a permis de mettre en lumière une entreprise qui envisage l’avenir de notre connectivité avec optimisme et ingéniosité. NexConTelecom représente cette nouvelle génération de startups qui, au-delà de leur marché intérieur, aspirent à un impact global. Et vous, comment percevez vous l’impact de telles innovations sur votre quotidien ? Pensez-vous que ce genre de service pourrait voir le jour dans votre ville ? Partagez vos réflexions et vos attentes pour l’avenir de la connectivité urbaine.