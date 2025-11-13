Pangyo Techno Valley : cinq startups coréennes qui réinventent l’IA, l’emploi et la santé – Stratio, Jably, CRASE, SouLink, JL Standard

Pangyo Techno Valley, que nous vous avons présenté dans un précédent article comme la Silicon Valley de la Corée (à relire ici), poursuit son expansion internationale. À l’occasion du Pangyo Global Media Meet-Up 2025, nous avons eu le privilège d’échanger avec cinq startups locales, invitées à présenter leur technologie à une sélection de médias venus de France, de Taïwan et du Moyen-Orient. Ce moment unique, organisé par la Gyeonggi Business & Science Accelerator (GBSA), a permis de découvrir des solutions concrètes, innovantes et parfois inattendues, portées par des entrepreneurs passionnés. De l’intelligence artificielle à l’infrarouge, du recrutement étudiant à la mémoire numérique, voici ce que nous avons retenu de ces échanges.

Stratio : voir l’invisible pour transformer l’industrie

Fondée par une équipe de docteurs de Stanford, Stratio développe depuis 12 ans une technologie d’imagerie infrarouge SWIR qui pourrait bien redéfinir notre rapport au visible. Lors du Media Meet-Up, Jaehyun James Lee, CEO passionné, a présenté leur capteur propriétaire, capable d’identifier la matière d’un objet à partir de sa signature spectrale. Contrairement aux systèmes classiques qui ne reconnaissent que la forme ou la couleur, leur IA infrarouge distingue, par exemple, un gobelet en polypropylène d’une bouteille en PET. « Vision AI n’est pas suffisante pour le recyclage. Il faut passer à l’infrared AI », résume-t-il.

Cette capacité unique ouvre la voie à des usages concrets : tri automatique des plastiques, économie d’énergie dans les lave-linge, ou encore détection de drogues pour les autorités américaines. Déjà soutenue par LG Electronics et en discussion avec Bosch, la startup a vendu plusieurs centaines d’unités de son capteur en un mois, notamment à des agriculteurs d’Amérique latine qui l’utilisent pour estimer la maturité des cultures. « Nous transformons les déchets en opportunités », affirme Lee. À terme, la technologie pourrait s’intégrer directement dans les smartphones ou les voitures.

Stratio mise sur l’accessibilité. Leur capteur est dix fois moins cher que les modèles traditionnels à base d’InGaAs, tout en étant deux fois plus performant. Un avantage rendu possible par l’usage de matériaux compatibles avec les chaînes de production au silicium. « On n’a pas juste une idée, on a un produit. Et il fonctionne. » À la croisée de l’IA, des capteurs optiques et de l’électronique embarquée, Stratio veut incarner la relève de l’innovation coréenne, à la fois ambitieuse et pragmatique.

RnPT : une santé plus accessible pour les patients étrangers

Après avoir vécu dix ans aux États-Unis, Youju Jo, fondatrice de RnPT, a constaté combien l’accès aux soins pouvait devenir un casse-tête pour les patients étrangers. Barrière de la langue, incompréhensions culturelles, stress administratif… Même en Corée, pays reconnu pour la qualité de ses soins, ces obstacles persistent. « Beaucoup de cliniques veulent accueillir des patients étrangers, mais elles n’ont ni les outils ni les coordinateurs. » C’est de ce constat qu’est née CRASE, une plateforme qui accompagne les patients de la prise de rendez-vous à la post-consultation, en passant par la traduction en temps réel.

Concrètement, CRASE repose sur une IA multilingue de matching hospitalier, qui analyse les besoins du patient (langue, spécialité, préférences) pour lui proposer l’établissement le plus adapté. Une fois le rendez-vous pris, la plateforme assure le suivi humain via messagerie ou coordinateur, selon les besoins. « L’IA guide, mais le contact humain reste indispensable dans la santé », insiste la fondatrice. CRASE gère également les formalités d’assurance et s’appuie sur un réseau de plus de 110 établissements à travers la Corée, en partenariat avec l’Institut médical de Seongnam.

L’entreprise, reconnue par la Korea Tourism Organization et plusieurs prix d’innovation, ambitionne de devenir la porte d’entrée du système de santé coréen pour les patients internationaux. À moyen terme, elle prévoit une expansion vers les États-Unis et un déploiement de 530 partenariats médicaux d’ici 2027. « La Corée propose des soins rapides, de qualité et abordables. Notre mission, c’est de faire tomber les dernières barrières qui empêchent d’en profiter. » Une approche hybride, entre tech et terrain, qui répond à une vraie demande mondiale.

JL Standard : donner vie aux souvenirs grâce à l’IA émotionnelle

JL Standard ne veut pas simplement créer des vidéos ou des portraits. Avec son service SouLink, la startup basée à Pangyo s’est donnée pour mission de préserver la mémoire des êtres chers à travers une technologie d’IA émotionnelle. À partir d’une simple photo et d’un message vocal, l’algorithme recrée une vidéo réaliste, où l’apparence, la voix et l’émotion du défunt sont restitués avec une précision saisissante. « Nous ne cherchons pas à impressionner par la technique, mais à toucher le cœur », explique Paul Kim, CEO de l’entreprise.

SouLink se distingue par un mélange subtil de technologies, combinant restauration faciale, synthèse vocale, génération vidéo et avatars numériques. Mais là où d’autres se contentent d’un rendu visuel, JL Standard insiste sur l’émotion. « Nous captons les micro-expressions, les vibrations de la voix, les regards. C’est là que naît le lien. » Déployée via des kiosques interactifs lors de cérémonies, ou via des solutions automatisées pour les pompes funèbres, la technologie s’exporte déjà au Japon, où elle a été utilisée lors de l’hommage national à Madame Dewi, épouse du président Sukarno.

L’entreprise va plus loin avec son service MemoryLink, une archive numérique connectée à des QR codes ou puces NFC, permettant aux proches d’accéder à des souvenirs partout, à tout moment. Prochaine étape : l’extension à d’autres événements de vie, comme les mariages, anniversaires ou hommages vivants. JL Standard refuse toutefois pour l’instant l’intégration à des environnements VR, « la technologie n’est pas encore prête pour éviter l’effet “uncanny valley” », précise l’équipe. Une vision maîtrisée et respectueuse, où l’humain reste au centre de la technologie.

Jably : l’IA au service de l’emploi étudiant international

La startup Jably est née d’un constat alarmant : en Corée, 9 étudiants internationaux sur 10 travaillent illégalement, souvent par manque d’alternatives. Mauvais salaires, conditions de travail précaires, complexité administrative… la liste des obstacles est longue. « Même ceux qui peuvent légalement travailler se retrouvent à envoyer des dizaines de messages sans réponse. » Pour changer la donne, Jably a lancé KTEC, une plateforme tout-en-un de recrutement et de gestion de visa, pensée par et pour les étudiants étrangers.

Grâce à l’IA intégrée, KTEC fait matcher les profils avec des offres adaptées en fonction des compétences, de la langue et du statut de visa. Le processus est fluide : l’étudiant obtient une réponse en 24 heures en moyenne, contre deux semaines habituellement. Le second pilier, crucial, repose sur l’automatisation des démarches administratives. La plateforme guide les utilisateurs, collecte les documents nécessaires des deux côtés (employeur et candidat) et transmet le dossier complet à l’immigration, évitant ainsi les refus ou les pertes de temps.

Jably a déjà signé des partenariats avec 30 universités coréennes et des institutions à l’étranger, comme l’université de Cần Thơ au Vietnam. Le modèle économique repose sur des commissions pour le placement, mais la gestion des visas reste gratuite pour favoriser l’adoption. L’entreprise, soutenue par le gouvernement coréen dans le cadre du projet “300K étudiants internationaux d’ici 2027”, vise désormais le Japon et Taïwan, confrontés aux mêmes défis. « On aurait aimé avoir cette solution en arrivant en Corée. Aujourd’hui, on veut la rendre accessible à tous. »

Conclusion : des solutions concrètes venues de Corée

Ce Media Meet-Up à Pangyo a illustré une chose : l’innovation coréenne ne se limite pas aux grands groupes. Derrière les murs du GBSA, des startups ambitieuses construisent des réponses concrètes à des problèmes mondiaux : environnement, emploi, santé, mémoire… Chacune avec sa spécificité, mais toutes avec une approche réaliste, terrain, et une vraie volonté d’impact. On en ressort impressionnés par leur vision, mais surtout par leur capacité à transformer une idée en produit fonctionnel. Pangyo confirme son statut de passerelle vers l’innovation mondiale – et Le Café du Geek continuera de suivre cette dynamique de près.