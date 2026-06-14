Révolution beauté : MIMETICS promet une peau sublimée naturellement

La marque sud-coréenne MIMETICS s’apprête à bousculer le monde de la beauté tech au salon VIVATECH 2026 à Paris. Après des années de recherche, la start-up dévoilera une technologie unique inspirée de la nature, prête à redéfinir la manière dont les cosmétiques délivrent leurs actifs à la peau. Un virage technologique qui attire déjà l’attention des plus grands noms mondiaux du secteur.

Une technologie révolutionnaire venue de la nature

Au cœur de l’innovation, la Micro-Vacuum Technology de MIMETICS s’inspire tout droit des ventouses du poulpe. Fini les adhésifs chimiques agressifs : la marque propose des patchs biomimétiques à pression négative, capables d’adhérer confortablement à la peau tout en optimisant la pénétration des ingrédients actifs. Grâce à cette technologie physique, MIMETICS crée un véritable micro-environnement sous vide à la surface de l’épiderme.

Cet environnement favorise une micro-infusion efficace, sans aiguilles, qui permet aux principes actifs de franchir la barrière cutanée. De plus, les patchs s’adaptent à toutes les zones du visage, même les plus courbées comme le contour des yeux, les sillons nasogéniens ou le cou. Ainsi, ils résistent mieux à la gravité et empêchent l’évaporation des actifs, un défi pour de nombreux masques et patchs traditionnels.

Un modèle d’innovation déjà validé par les géants de la cosmétique

MIMETICS n’en est pas à son premier coup d’essai. Ainsi, la marque a convaincu des références telles que LG Household & Health Care, Dongkook Pharmaceutical et CTK. De plus, les produits développés en partenariat avec ces géants coréens ont déjà fait leurs preuves sur les marchés exigeants d’Asie et des États-Unis. Par ailleurs, MIMETICS protège ses avancées par un solide portefeuille de brevets, bâtissant une barrière à l’entrée difficile à franchir pour ses concurrents.

La société vient de clôturer une levée de fonds Pre-A pour accélérer l’automatisation de sa production, garantissant sa capacité à répondre à la demande internationale. Avec le lancement mondial de sa marque foradore cet été, la jeune pousse vise aussi le grand public tout en poursuivant ses collaborations B2B.

VIVATECH 2026 : la conquête de l’Europe

En choisissant VIVATECH Paris comme rampe de lancement européenne, MIMETICS cible ouvertement les leaders du luxe et de la cosmétique du Vieux Continent. En effet, son atout maître est une solution de delivery physique qui s’affranchit des complexités réglementaires liées aux ingrédients. Par ailleurs, les discussions autour de licences technologiques, de développement commun et de contrats OEM/ODM s’annoncent déjà prometteuses.

Envie de découvrir ces patchs d’un nouveau genre ? Rendez-vous sur le stand de MIMETICS à VIVATECH ! La vraie révolution skincare, ce n’est plus le dernier actif mystérieux, mais la structure qui permet enfin à la peau d’en bénéficier pleinement. On vous invite à réagir en commentaire : seriez-vous prêt à essayer cette innovation bio-inspirée ? Partagez vos avis sur nos réseaux !