KIDP – Corée innovante : Vivatech 2026 promet une expérience révolutionnaire

La Korea Institute of Design Promotion (KIDP) met les bouchées doubles pour propulser ses jeunes pousses sur la scène mondiale. À l’occasion du VIVATECH 2026, le plus grand salon technologique d’Europe, huit startups coréennes innovantes du secteur StyleTech – mode, beauté et maison – s’apprêtent à investir Paris. L’événement, souvent qualifié de « CES européen », se tiendra du 17 au 20 juin 2026 à Paris Expo Porte de Versailles.

La crème de la tech coréenne à Paris

Pour cette 10e édition de VIVATECH, ce sont 180 000 visiteurs venus de 174 pays qui vont découvrir les dernières perles technologiques, dont ces huit fleurons coréens sélectionnés par la KIDP. Depuis 2019, le programme StyleTech mise sur l’innovation en fusionnant technologies avancées – intelligence artificielle, data, XR – au service de la mode, de la beauté et du « living ».

La présence coréenne, consolidée par la participation de 34 startups nationales soutenues par sept organisations majeures, vise à nouer des alliances avec des groupes européens, décrocher des PoC, des contrats et, par conséquent, accélérer l’expansion à l’international. Parmi les participants, Draph et Mimetics attirent d’ailleurs particulièrement l’attention.

Draph et Mimetics : quand l’IA et la biomimétique révolutionnent le StyleTech

Draph propose une solution de création de contenus e-commerce basée sur l’IA générative. À partir d’une simple photo produit, son outil automatise la production d’images publicitaires, de pages descriptives, et optimise la visibilité dans les moteurs de recherche IA comme ChatGPT grâce à son système Draph Art. Un atout clé pour faciliter la vente en ligne à l’ère de la recherche intelligente.

Autre pépite, Mimetics, qui puise son inspiration dans la nature : grâce à une technologie d’adhésion cutanée négative inspirée par les ventouses de poulpe, elle développe des patchs innovants qui décuplent l’efficacité des actifs cosmétiques. De quoi secouer l’univers de la beauté et de la bio avec une efficacité technologique inédite.

our découvrir toutes ces startups, rendez-vous au Hall 7, 2e étage, stand 2H47, où le pavillon collectif coréen propose une expérience intégrée, axée sur l’utilisateur et la valeur du service plutôt que sur l’exploit technologique pur. D’ailleurs, Yoon Joo Kang, président de la KIDP, l’assure : « L’enjeu aujourd’hui, c’est l’expérience utilisateur et la création de valeur.

Qu’en pensez-vous ? L’innovation coréenne a-t-elle le potentiel de transformer la tech européenne ? Venez en discuter, partagez l’article et donnez-nous votre avis sur ces startups qui veulent réinventer notre quotidien !