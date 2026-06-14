Révolution positive – Draph Inc : Gagnez en visibilité e-commerce grâce à l’IA

Le monde de l’e-commerce européen s’apprête à vivre une révolution. En effet, Draph Inc., pionnier sud-coréen du SaaS en intelligence artificielle visuelle, débarque sur le vieux continent à l’occasion de VIVATECH 2026. L’entreprise, fondée par d’anciens chercheurs IA de Samsung et des experts du machine learning de KAIST, y dévoile notamment une solution de pointe baptisée GEO (Generative Engine Optimization). Son objectif ? Permettre aux marques de se démarquer dans la nouvelle ère des moteurs de recherche génératifs comme ChatGPT ou Perplexity.

Une nouvelle vague pour la recherche e-commerce

Les habitudes de recherche des consommateurs évoluent vite. En effet, on assiste à un déplacement massif des requêtes, des moteurs classiques comme Google vers de nouveaux outils d’IA capables de discuter et de recommander. Draph Inc. l’a bien compris. Leur solution GEO automatise la génération de pages web optimisées. Elle permet ainsi aux produits des marques d’apparaître prioritairement dans les réponses des moteurs IA. L’outil analyse les métadonnées produits, crée dynamiquement des contenus détaillés, et s’assure qu’ils soient parfaitement exploitables par les robots intelligents.

Ce n’est pas tout. Le système repose sur deux moteurs maison, “Sales Logic RAG” et “Visual RAG”, capables de structurer des contenus sans tomber dans la banalité. Draph promet ainsi une génération de pages à la fois rapide, qualitative, et calibrée pour booster les ventes, validée déjà par plus de 80 000 clients et plus de 4 millions de contenus générés.

Pénétration stratégique du marché européen

Le choix de VIVATECH 2026 à Paris n’est pas anodin. En effet, avec une Europe du commerce en ligne très morcelée, marquée par la diversité linguistique et culturelle, les coûts de création de contenus localisés explosent vite. Pour répondre à cette problématique, Draph entend résoudre ce casse-tête. Concrètement, son IA permet aux marques de produire automatiquement des pages web GEO-optimisées dans toutes les langues européennes. De plus, elle réduit considérablement le besoin de recruter d’importantes équipes locales.

Déjà partenaire de géants coréens comme Coupang, Hyundai Duty Free ou SAMSUNG/ Cheil Worldwide, Draph attaque le marché européen avec une double stratégie : viser d’un côté les grandes chaînes et plateformes, de l’autre, accompagner les commerçants numériques individuels.

Le pari de Draph Inc. est simple : dominer la nouvelle vague de l’e-commerce, où la visibilité passe par l’intelligence artificielle. Et vous, votre enseigne est-elle déjà prête à franchir ce cap ? N’hésitez pas à donner votre avis et à partager autour de vous !