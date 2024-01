Surveillance sans caméra : UNIUNI redéfinit la Sécurité – CES 2024 Seoul Pavillon

Au coeur de l’innovation technologique du CES 2024 à Las Vegas, se trouvait le Pavillon Séoul à Eureka Park où j’ai découvert UNIUNI, une pépite sud-coréenne illuminant l’avenir de la sécurité et de la surveillance. Leur proposition : une plateforme capable de surveiller des zones sensibles, détecter des chutes et prévenir les violences, sans pour autant empiéter sur la vie privée. En conversation avec les esprits brillants derrière cette technologie AIoT avancée, j’ai plongé dans leur univers où sécurité rime avec respect de l’intimité, une préoccupation grandissante dans notre société hyperconnectée. UNIUNI s’illustre comme une sentinelle technologique ambitieuse, offrant une alternative aux caméras de surveillance conventionnelles, à moindre coût et en parfaite harmonie avec les exigences contemporaines de protection des données personnelles. Pendant ce salon international reconnu, où les nouvelles frontières de la tech sont explorées, UNIUNI se démarque en répondant à un enjeu crucial de notre époque : comment garantir la sécurité publique tout en préservant notre sphère privée ?

UNIUNI au CES 2024 : Pionnier de l’AIoT pour une société plus sûre

Innovante et dynamique, UNIUNI s’impose comme l’étoile montante du CES 2024. Leur credo ? « You and I » – Toi et moi. Cette startup incarne la volonté de rapprocher les individus par la technologie, en se concentrant sur les personnes désavantagées. Avec l’ambition de dissiper les zones d’ombre de notre société, UNIUNI utilise l’intelligence artificielle et l’Internet des Objets (AIoT) pour effectuer une veille impénétrable. Les brevets déposés par UNIUNI, au nombre de 18 dont 5 déjà enregistrés, attestent de leur maîtrise en deep-learning et services basés sur l’IA. Ces compétences leur ont valu plus de 20 récompenses et certifications, comme le grand prix des entrepreneurs préparatoires décerné par le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et Startups de Corée, ainsi que la sélection dans le programme d’accélération du Korean Credit Guarantee Fund. Récemment, l’Integrated R&D Information System de Corée a validé les avancées d’UNIUNI, confortant leur position pour une expansion à l’international.

Stratégie d’internationalisation et vision mondiale de UNIUNI

L’ambition globale de UNIUNI brillait sous les néons du CES 2024. L’événement fut un tremplin pour leur expansion, visant l’attraction d’investissements étrangers. La participation au CES leur permet de tisser des liens essentiels et de saisir des opportunités dans le plus grand marché de consommation : les États-Unis. La récente régulation sud-coréenne sur l’installation obligatoire d’alarmes d’urgence dans les toilettes publiques prouve l’intérêt croissant pour des solutions de sécurité privée. En effet, cet acte légal pourrait bien créer un nouveau marché pour UNIUNI, à la fois dans le secteur public et privé. L’objectif est clair : présenter au monde leur mission de contribuer à la sécurité des communautés négligées et mal desservies, affichant leur volonté de servir l’intérêt commun grâce à des solutions K-AIoT.

La solution innovante Savvy pour une surveillance éthique

UNIUNI redéfinit la surveillance avec Savvy, une solution de gestion d’espace AIoT préservant la vie privée. Cette technologie avant-gardiste s’avère idéale pour des zones où les caméras classiques ne peuvent opérer. Savvy apporte sécurité et praticité grâce à une analyse de données non identifiables, surpassant les systèmes de surveillance traditionnels. Le CES 2024 est le théâtre de leur innovation : une détection comportementale précise à 99.6% pour des situations à risque, comme les chutes ou les violences. Des alertes sont instantanément envoyées aux gestionnaires d’espace, renforçant la réactivité en cas d’incident. Ainsi, UNIUNI positionne Savvy non seulement comme un gardien de la sûreté mais aussi comme un outil de gestion de données intelligent et efficace pour les propriétaires d’espaces. Leur modèle AI optimisé pour la détection de comportements anormaux place UNIUNI en tant que précurseur dans la gestion sécuritaire des espaces, en préservant intégralement l’anonymat des individus.

En conclusion, UNIUNI se révèle être une force innovante dans le monde de la technologie AIoT, fusionnant sécurité et respect de la vie privée. Ses racines fortes dans la recherche, symbolisées par de multiples brevets et prix, ainsi que sa présence remarquée au CES 2024, témoignent d’une entreprise prête à révolutionner la gestion sécuritaire des espaces publics. La plateforme Savvy incarne cette avancée, offrant une surveillance éthique et efficace, sans les inconvénients des caméras conventionnelles. Rappelons que cette entrevue à Eureka Park m’a permis d’entrevoir l’avenir de la surveillance – une approche plus humaine, intelligente et non-intrusive. Qu’en pensez-vous ? La technologie de UNIUNI pourrait-elle redéfinir nos standards de sécurité et de protection de la vie privée ? Participez à la discussion et partagez vos perspectives sur l’évolution du marché de la sécurité AIoT.