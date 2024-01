Test – Eufy X9 Pro : Polyvalence et simplicité

Conçu par Eufy, une marque réputée pour ses innovations dans le domaine de l’électroménager intelligent, le X9 Pro promet une expérience de nettoyage sans effort grâce à ses capacités de navigation intelligente, sa puissance d’aspiration accrue et ses fonctionnalités autonomes de lavage. Doté de technologies de pointe telles que la cartographie laser, cet aspirateur représente une solution haut de gamme pour répondre aux exigences modernes en matière de propreté domestique, offrant ainsi une nouvelle dimension à la routine de nettoyage. Avec son prix de 799€, on commence à approcher le haut de gamme.

Notre avis en bref sur le Eufy X9 Pro

L’Eufy X9 Pro se démarque indéniablement comme un aspirateur polyvalent qui transforme le nettoyage domestique en une expérience sans tracas. Sa puissance d’aspiration élimine efficacement les saletés et les débris, laissant des sols impeccables. La navigation laser intelligente assure une couverture complète, évitant les obstacles avec une précision remarquable. Sa fonction lavage est tout aussi remarquable.

Fiche technique

Autonomie 3h / 5200 mAh Aspiration sur tapis Oui Capacité bac poussière 410 ml Base Recharge / eau propre 4,1l et eau sale 4,1l Serpillière Oui, rotative x2 Séchage serpillère Oui Poids 11,8 kg Couleur Noir Prix PVC : 799.99€

Unboxing du Eufy X9 Pro

Dès l’ouverture de la boîte, on est accueilli par un emballage soigné, révélant méticuleusement chaque composant de l’aspirateur. Chaque accessoire, des brosses spécialisées aux filtres de rechange, est présenté de manière organisée. Cela renforçe la qualité haut de gamme du produit. On découvre l’aspirateur en lui-même, avec son design élégant et ses finitions modernes. En complément de l’aspirateur on trouve dans l’emballage la base assez imposante, un filtre de rechange et une brosse de nettoyage.

Eufy X9 Pro, installation et Facilité d’utilisation

L’installation du Eufy X9 Pro se révèle être une expérience intuitive, même pour les utilisateurs novices. Grâce à des instructions claires et un processus simplifié, le montage des différentes pièces se fait rapidement. Cela ne nécessite pas de compétences techniques particulières.

La facilité d’utilisation de cet aspirateur est tout aussi impressionnante, avec des commandes conviviales et une interface utilisateur intuitive. Les fonctionnalités avancées, telles que la cartographie laser et la planification des tâches de nettoyage, sont accessibles via l’application, offrant un contrôle personnalisé à portée de main. Dans l’ensemble, l’Eufy X9 Pro se distingue par sa simplicité d’installation et d’utilisation, rendant le processus de nettoyage quotidien aussi efficace que plaisant.

Comme souvent, lors de la première utilisation il est nécessaire de lancer une reconnaissance rapide. Elle permet d’établir une cartographie de la pièce. Au fur et à mesure des nettoyages, la cartographie s’améliore et s’affine.

Eufy X9 Pro, Performance et Efficacité

Le Eufy X9 Pro est un aspirateur robot hybride qui excelle dans les deux tâches qu’il accomplit. Avec une aspiration de 5 500 Pa, il adapte sa puissance d’aspiration en fonction du sol. Tout est aspiré sans difficulté. A noter que la base ne comporte pas de bac de vidage des poussières. Il faut donc vider le bac manuellement. Concernant la partie lavage, il dispose d’une paire de têtes de serpillères rotatives qui frottent la saleté comme des machines de nettoyage de sols de qualité professionnelle. Avec ses deux bacs, eau propre et eau sale, pas besoin de trop se préoccuper de cela. Il gère tout, il faudra juste penser à vider ces bacs. Le résultat est plus que correct. Cet appareil hybride a un véritable double usage.

Par ailleurs, le robot est doté d’un ensemble de technologies qui aident à nettoyer plus efficacement et réduire les collisions, notamment avec la navigation laser et une caméra intelligente.

Le nettoyage et le séchage automatiques des serpillères sont également des fonctionnalités intéressantes. Bien que l’aspirateur soit un peu encombrant, il est polyvalent et efficace, ce qui devrait être le bienvenu dans la plupart des foyers.

Fonctionnalités supplémentaires

Le X9 Pro dispose d’une application dédiée très complète comme pour l’ensemble des produits de la marque. Avec l’application on gère l’ensemble des paramètre le l’aspirateur, du volume sonore en passant par la puissance de l’aspiration mais aussi de la quantité d’eau à utiliser.

La technologie embarquée sur le X9 Pro donne de très bons résultats notamment sur la cartographie et sa gestion mais surtout sur le cheminement que le robot va prendre.

Conclusion : Que vaut le Eufy X9 Pro ?

L’Eufy X9 Pro se démarque indéniablement comme un aspirateur qui transforme le nettoyage domestique en une expérience sans tracas. Sa puissance d’aspiration de 5500 Pa élimine efficacement les saletés et les débris, laissant des sols impeccables. Le nettoyage embarqué à l’aide des serpillères rotatives est efficace et bien pensé avec sa fonction de levage automatique. La navigation laser intelligente assure une couverture complète, évitant les obstacles avec une précision remarquable. La connectivité intelligente permet un contrôle facile via une application, offrant ainsi une flexibilité inégalée. Cependant, le prix de ce modèle pourrait être un obstacle pour certains, mais pour ceux prêts à investir dans la qualité, l’Eufy X9 Pro est une bonne référence.

