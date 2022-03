Switch : Nintendo dépose un brevet pour une nouvelle manette

Comme toute entreprise, Nintendo dépose régulièrement des brevets. Ces derniers permettent ainsi de protéger la propriété intellectuelle de l’entreprise, mais ne garantissent cependant pas un modèle commercialisable à l’avenir. L’internaute @SillyTweet5 vient d’ailleurs de découvrir un récent brevet déposé par la firme nippone : une nouvelle manette. Ne ressemblant pas aux traditionnels Joy-Con ou encore à la manette Pro de la Nintendo Switch, nous ne savons pour le moment pas à quelle console elle pourrait bien correspondre. Peut-être un modèle Pro ?

Une manette en préparation pour la Nintendo Switch Pro ?

Les brevets sont toujours l’occasion de rêver un petit peu et de lancer moult spéculations. Avant d’entrer dans ces dérives, analysons la conception de cette nouvelle manette signée Nintendo.

Pour commencer, nous apprenons ainsi via ce brevet que ce nouveau dispositif arbore un « substrat flexible qui est installé sur la surface d’installation du cadre interne et comprend un motif conducteur » ainsi que d’une « batterie logée dans l’évidement du cadre interne. » Cela ne donne bien évidemment pas de réelles informations intéressantes sur le produit. Nous apprenons purement et simplement que la manette sera sans fil.

Au niveau du visuel partagé par le brevet de Nintendo, nous voyons uniquement une croix directionnelle et les traditionnels boutons A/B/X/Y ainsi que L/R. Côté disposition des touches, rien d’étonnant. Cependant, nous pouvons remarquer l’absence de joysticks ou encore de gâchettes ZR et ZL. Pour finir, une surface imposante se situe entre les boutons L et R.

Comme le suppute l’internaute ayant dévoilé ce brevet de Nintendo datant de janvier 2022, cela pourrait tout simplement suggérer une manette dédiée à la tant attendue Switch Pro. Cependant, un brevet reste un brevet. Cela ne signifie en effet pas que cette manette résulte un jour en un produit fini. Il se pourrait ainsi qu’il n’aboutisse à rien l’avenir.

WTF! I just found this patent made by Nintendo in January. Switch Pro Controller!? pic.twitter.com/jTV3fav0bY — SillyTweet5 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇺🇦 (@SillyTweet5) March 14, 2022

