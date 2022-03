Ray-Ban Stories : les lunettes connectées de Facebook arrivent en France

Cela fait maintenant plusieurs mois que les Ray-Ban Stories, alias les lunettes connectées de Facebook (maintenant Meta), ont été commercialisées aux États-Unis. Bonne nouvelle, ce produit vient désormais de s’exporter en France. Les Français pourront ainsi capturer et partager du contenu sur les plateformes du groupe américain encore plus facilement avec ces montures inédites.

Le monde des lunettes connectées est encore assez timide. En effet, peu de produits sont aujourd’hui commercialisés et arrivent à convaincre le public. Les Spectacles de Snap sont d’ailleurs un bon exemple.

Pour réussir à séduire, le groupe Meta (ex-Facebook) a noué un partenariat avec Ray-Ban afin d’annoncer un premier produit en septembre 2021 : les Ray-Ban Stories. Commercialisées aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Irlande, en Italie et au Royaume-Uni, ces lunettes connectées arrivent dans trois autres nouveaux pays (Espagne, Belgique, Autriche) dès le 17 mars, et en France à partir du 14 avril 2022. Le prix de vente annoncé est de 329 €.

Outre vous protéger du soleil ou être utilisées avec des verres de transition, les Ray-Ban Stories permettent d’effectuer les tâches suivantes : capturer des photos et filmer des vidéos de 30 ou 60 secondes maximum grâce à un capteur de 5 Mpx ; passer des appels et écouter de la musique via les haut-parleurs et micros embarqués. À noter, l’assistant vocal « Hey Facebook » sera disponible en avril sur les lunettes connectées. L’autonomie annoncée est de 6 heures et la recharge complète prend 70 minutes, contre 30 minutes pour gagner 50 % de batterie grâce au boitier.

Côté design, les lunettes connectées de Meta sont confectionnées avec EssilorLuxottica et basées sur trois modèles iconiques de Ray-Ban : Wayfarer, Round et Meteor. Fabio Borsoi, directeur R&D chez Luxottica soulignait d’ailleurs durant une conférence de presse : « On peut les reconnaître, car ce sont exactement les mêmes qu’en version classique« . Quelques grammes supplémentaires sont cependant de la partie afin de faire rentrer tous les composants nécessaires aux fonctionnalités précédemment citées. Au total, Facebook propose une collection de Ray-Ban Stories se déclinant en cinq couleurs de montures et 28 modèles différents.