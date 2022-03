iPhone 14 : pas de changement de design par rapport à l’iPhone 13

En début de semaines, des rendus CAO basés sur les schémas de fabrication des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max sont venus préciser le design sans encoche de ces modèles. Désormais, c’est au tour des iPhone 14 et 14 Max de préciser leurs courbures. Malheureusement, les deux versions d’entrée de gamme de cette génération n’auront droit à aucun changement. Ils profiteront en effet de la même encoche et capteur photo arrière que les iPhone 13 et 13 mini. Seuls les coloris devraient ainsi changer.

Pas de nouveautés au niveau du design pour les iPhone 14

Le site MySmartPrice vient de partager des rendus CAO des deux modèles bas de gamme des iPhone 14 obtenus par l’intermédiaire d’un « insider de l’industrie« . Nous parlons donc ici des modèles non-Pro, soit les iPhone 14 et 14 Max. Via ces visuels, nous remarquons facilement un design identique aux iPhone 13 et 13 mini commercialisés par Apple fin 2021.

Nous retrouvons ainsi les nouveautés apportées par la firme à la pomme sur ces modèles par rapport aux iPhone 12 et 12 mini, soit une nouvelle disposition des capteurs photo du module arrière ainsi qu’une encoche plus petite. Le site MySmartPrice a cependant précisé que les fichiers CAO montre que le bloc photo présent à l’arrière semble « avoir reçu un rafraîchissement mineur et semble avoir un cadre de verre plus épais entourant le boîtier profiterait « d’un rafraîchissement mineur avec un cadre de verre plus épais entourant le boîtier. »

Pour rappel, quatre modèles devraient être annoncés par Apple en cette fin d’année 2022 : l’iPhone 14 et 14 Pro avec une dalle de 6,1 pouces ainsi que l’iPhone 14 Max et 14 Pro Max avec dalle de 6,7 pouces. Les deux modèles Pro profiterait d’un changement de taille depuis l’introduction de l’iPhone X en 2017, la fin de l’encoche. Cette dernière viendrait être remplacée par deux poinçons : un en forme de pilule pour les capteurs TrueDepth nécessaires à la technologie Face ID et un classique pour la caméra frontale. D’ailleurs, ils auraient aussi droit à une exclusivité par rapport aux autres modèles : la nouvelle puce A16.