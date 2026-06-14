Séoul cartonne à VivaTech : innovations et succès à la clé

Seoul frappe fort cette année à Paris en inaugurant son tout premier pavillon à VivaTech 2026, le plus grand salon européen dédié à l’innovation start-up et à la technologie. Avec une délégation flamboyante de 20 jeunes pousses prometteuses, la capitale sud-coréenne compte bien conquérir le marché européen. Elle cherche également à séduire les investisseurs et partenaires du monde entier.

Le savoir-faire coréen s’expose à VivaTech

Pour sa grande première, le Seoul Pavilion s’installe dans un espace de choix à la Porte de Versailles : Hall 7.2, stand 2H31, sur 205,5 m². Ce lieu devient ainsi la nouvelle vitrine de l’innovation coréenne. Il est soigneusement orchestré par la Seoul Business Agency (SBA), avec le soutien du célèbre Seoul AI Hub.

Au cœur du pavillon, 20 entreprises triées sur le volet affichent leur expertise de pointe en intelligence artificielle et en robotique. Ainsi, le but est clair : propulser les start-ups de Séoul sur la scène internationale, décrocher de nouveaux marchés, et ouvrir la voie à des collaborations étroites avec les géants de la tech européenne.

Une stratégie événementielle percutante pour réseauter

Juste avant le lancement officiel de VivaTech, la SBA frappe un grand coup avec “Seoul Night in Paris”. À cette occasion, organisée le 16 juin au Mercure Hotel Paris Porte de Versailles Expo, cette soirée réunira quelque 70 VIP : représentants des start-ups coréennes, investisseurs européens, acheteurs et journalistes internationaux.

L’idée ? Favoriser des rencontres décisives et établir des contacts clés. Ainsi, ce networking devrait permettre aux entrepreneurs sud-coréens de maximiser leurs chances lors des rendez-vous individuels prévus tout au long du salon.

Des expériences technologiques qui font le buzz

Le Tech Experience Zone du pavillon propose deux innovations majeures. En effet, premier temps fort : Studio Lab offre une démo de photo robotisée dopée à l’IA, où une machine analyse, cadre et photographie des produits en temps réel, créant directement les fiches détaillées sans aucune intervention humaine.

Autre expérience marquante : Lilycover propose un diagnostic de la peau ultra précis. Il est suivi de la fabrication en direct d’un cosmétique personnalisé grâce à un système robotisé. Un spectacle technologique qui capte déjà l’attention des acheteurs internationaux.

Séoul va-t-elle séduire l’Europe ?

Pour mettre toutes les chances de leur côté, toutes les start-ups candidates présentent fièrement leur innovation. Elles participent aux concours et awards VivaTech organisés avec des acteurs mondiaux. Par ailleurs, CommonComputer, une pépite du pavillon, bénéficiera d’une exposition médiatique stratégique grâce à un partenariat exclusif avec VT News, la chaîne officielle du salon.

Selon Hyunwoo Kim, président de SBA, cette présence audacieuse s’impose comme un véritable tremplin. Elle permet de booster la visibilité et l’efficacité commerciale des jeunes entreprises coréennes.

Et vous, pensez-vous que la touche coréenne a tout pour séduire le marché européen de la tech ? Dites-nous en commentaire ou partagez cet article pour faire découvrir ces innovations qui font vibrer VivaTech !