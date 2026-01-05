Percée mondiale : le forum innovant qui booste les startups au CES 2026

The Seoul Business Agency (SBA) frappe fort en annonçant sa participation au CES 2026, le plus grand salon mondial dédié aux technologies. Cette agence, moteur de l’innovation à Séoul, souhaite attirer l’attention sur ses startups en créant le Seoul Integrated Pavilion. Mais ce n’est pas tout : elle relance et développe le concept déjà remarqué du Global Innovation Forum, un événement de networking international qui relie les écosystèmes startups du monde entier.

Un pont entre startups et investisseurs internationaux

Grâce à ce forum, les jeunes pousses technologiques de Séoul et d’ailleurs bénéficient d’une plateforme exceptionnelle. Elles peuvent ainsi rencontrer investisseurs, mentors, médias et représentants de l’industrie venus des quatre coins du globe. L’objectif ? Transformer chaque contact en réelle opportunité et, à terme, donner à ces startups les moyens de briller au niveau international.

Pour pimenter le tout, le forum s’appuie sur une compétition centrale : le fameux IR Pitching Competition. Cette séquence, largement renforcée pour l’édition 2026, met en avant les pépites sélectionnées par chaque pays partenaire. Des juges issus de fonds d’investissement de niveau mondial évalueront les prestations et apporteront un regard critique sur la viabilité des projets. C’est donc l’occasion rêvée pour les startups de séduire investisseurs, médias et acteurs de l’industrie – le tout en un seul lieu.

Une dynamique mondiale autour de l’innovation

L’événement ne s’arrête pas aux frontières de la Corée du Sud. Pour 2026, sept pays et régions s’unissent : la Corée, Taïwan, la Suisse, Israël, le Japon, le Canada (Québec) et la France. Chacun sélectionne ainsi ses champions pour représenter l’esprit d’innovation local. Par conséquent, le résultat est un concours où les meilleurs projets montent sur scène, prêts à convaincre et à décrocher des financements.

En plus du concours, le forum propose des tables rondes et du networking à foison. Les discussions permettent à chaque délégation de partager ses secrets sur l’accompagnement des startups et sur les tendances tech globales. L’ambiance propice et la diversité des participants accélèrent la création de synergies et de nouveaux partenariats à l’international.

Des récompenses et une vision globale

Les startups les plus prometteuses ne repartiront pas les mains vides. Trois prix sont en jeu : le Grand Award (3 000 USD), le Scale-up Award (2 000 USD) et l’Impact Award (1 000 USD). Au-delà des dotations, cette reconnaissance leur ouvre les portes d’investisseurs et offre une validation à l’échelle mondiale.

Avec ce rendez-vous, la Seoul Business Agency entend bien installer le Global Innovation Forum comme un modèle phare de collaboration internationale pour startups. Dans cette optique, son président, Hyunwoo Kim, n’a pas caché son ambition : réunir les écosystèmes pour mieux conquérir le monde.

Vous êtes entrepreneur, investisseur ou tout simplement passionné d’innovation ? Dans ce cas, que pensez-vous de cette initiative coréenne ? N’hésitez pas à partager votre avis en commentaire, et par ailleurs, diffusez cet article pour soutenir la scène tech mondiale !