iPhone 17 Pro : un bruit parasite inquiète les utilisateurs

il y a 1 heureDernière mise à jour: 4 janvier 2026
Depuis quelques jours, de nombreux propriétaires d’iPhone 17 Pro et 17 Pro Max signalent un problème sonore étrange. Un bruit parasite, semblable à celui d’une vieille radio, se fait entendre lorsque l’appareil est en charge. Ce bug, qui s’ajoute à une série de polémiques autour de ces modèles, suscite l’inquiétude des utilisateurs. De plus, cela relance le débat sur la fiabilité des derniers smartphones d’Apple.

Un grésillement qui apparaît pendant la recharge de l’iPhone 17 Pro

Les témoignages se multiplient sur les forums spécialisés et les réseaux sociaux. Les utilisateurs décrivent un son désagréable, parfois audible même sans lecture audio en cours. Le phénomène survient principalement lorsque l’iPhone est branché, que ce soit via un câble USB-C ou par induction avec MagSafe. Dans certains cas, le bruit se manifeste uniquement lors de la lecture de musique ou de vidéos. Toutefois, d’autres affirment qu’il apparaît de manière aléatoire, sans aucune action particulière.

Ce problème rappelle les polémiques précédentes autour de l’iPhone 17 Pro. En particulier, la décoloration de certains modèles orange ou le fameux « Scratchgate », lié aux rayures visibles sur les unités d’exposition. Bien que ces incidents aient été relativisés par Apple, le nouveau bug sonore remet en lumière les difficultés rencontrées par la gamme Pro depuis son lancement.

Apple a été informée du problème mais reste encore silencieuse

Selon plusieurs sources, le service après-vente d’Apple serait déjà au courant de ce dysfonctionnement. Les ingénieurs de Cupertino auraient reçu des signalements et travailleraient sur une solution logicielle ou matérielle. Pour l’instant, aucune communication officielle n’a été publiée. Certains utilisateurs espèrent une mise à jour corrective, tandis que d’autres redoutent un problème matériel plus complexe.

En attendant, les conseils partagés par la communauté restent limités. Changer de chargeur ou de câble ne semble pas résoudre le bug. La seule solution temporaire consiste à interrompre la recharge, ce qui fait disparaître immédiatement le bruit parasite. Une situation frustrante pour les propriétaires d’iPhone 17 Pro, qui s’attendaient à une expérience premium sans défauts. Ce nouvel épisode pourrait pousser Apple à réagir rapidement afin de préserver la confiance de ses clients.

Photo de Arielle

Arielle

Bavarde avec ma plume, mais introvertie par nature, je baigne dans l'univers de la rédaction depuis plus de cinq ans. Bien que je sois polyvalente dans les thèmes à traiter, j'ai une familiarité accrue pour le high-tech. J'espère que ma plume saura vous divertir tout en vous informant !

