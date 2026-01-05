Apple pourrait repousser l’iPhone 18 à 2027

Depuis 2007, Apple a habitué ses fans à un nouveau modèle d’iPhone chaque année. Pourtant, 2026 pourrait marquer une rupture dans cette tradition. Selon plusieurs analystes, l’iPhone 18 standard ne sortirait pas à l’automne comme prévu, mais serait repoussé au printemps 2027. Une décision qui s’expliquerait par des choix stratégiques et logistiques de la firme de Cupertino.

La sortie de l’iPhone 18 serait repoussée pour éviter la concurrence interne

Apple prépare une année 2026 particulièrement riche en nouveautés. En effet, les rumeurs évoquent l’arrivée des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max dès l’automne. Ils seraient accompagnés du tout premier iPhone pliant, l’iPhone Fold. Avec les modèles déjà lancés en 2025, comme l’iPhone 16e et l’iPhone Air, la gamme compterait pas moins de huit appareils disponibles en même temps. Pour éviter que ses propres produits ne se fassent concurrence, Apple envisagerait de décaler la sortie de l’iPhone 18 standard.

Cette stratégie permettrait de mieux répartir les ventes sur l’année et de donner plus de visibilité aux modèles premium. En espaçant les lancements, Apple pourrait maintenir l’intérêt des consommateurs plus longtemps. De plus, cela éviterait une saturation du marché. Bien que le succès de l’iPhone 17 montre que la demande reste forte, la marque semble vouloir ajuster son calendrier pour optimiser ses résultats.

Des raisons logistiques et financières

Au-delà de la stratégie commerciale, repousser la sortie de l’iPhone 18 aurait aussi des avantages pratiques. Actuellement, Apple doit gérer un approvisionnement complexe en composants et une chaîne de production mondiale. En étalant les sorties, l’entreprise réduirait la pression sur ses fournisseurs et limiterait les risques de pénurie. Cela lui permettrait également de stabiliser ses revenus en évitant de concentrer toutes les ventes sur une seule période.

Les spécialistes du secteur estiment donc que l’iPhone 18 standard arrivera au printemps 2027. Et ce, en même temps que l’iPhone 18e et l’iPhone Air 2. Pour le moment, Apple n’a pas encore confirmé cette hypothèse, mais les signaux se multiplient. Si la rumeur se confirme, ce choix marquerait un tournant dans la stratégie de lancement des iPhone. Cela pourrait même redéfinir le rythme auquel les utilisateurs découvrent les nouveautés de la marque.