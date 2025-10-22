Apple facilite la personnalisation de Liquid Glass

Apple a récemment déployé une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de personnaliser Liquid Glass. Désormais, un nouveau paramètre inclus dans la dernière mise à jour bêta de ses systèmes d’exploitation mobiles et de bureau permet de choisir entre une apparence claire ou teintée.

Un changement qui fait suite aux premiers retours des utilisateurs sur iOS 26

Les utilisateurs ont effectué les premiers retours dès les lancements publics d’iOS 26, iPadOS 26 et macOS 26. Apparemment, ce changement est justement né après ces retours. En général, Apple privilégie les changements notables, mais propose aussi une solution de repli aux utilisateurs qui peinent à s’adapter.

Par exemple, en 2021, Apple a déplacé l’adresse de Safari en bas de l’écran. Cette décision a suscité la controverse chez les utilisateurs, au point où Apple a ajouté une option qui permet de replacer la barre en haut de l’écran. Actuellement, Apple adopte la même approche avec Liquid Glass.

Pour rappel, la nouvelle interface utilisateur livrée avec iOS 26 et les autres OS d’Apple constitue la plus grande refonte de design de l’entreprise. Et ce, depuis le passage d’un design skeuomorphique à un design plat en 2013. Cette décision n’a pas non plus fait l’unanimité.

Apple cède une partie du contrôle de l’apparence de Liquid Glass

Selon certains utilisateurs, le design du Liquid Glass rend certaines parties de l’interface plus difficiles à lire. En particulier, les notifications ou les commandes de navigation dans des applications comme Apple Music. D’autres utilisateurs ont apprécié le nouveau look de Liquid Glass et son souci du détail. Pour eux, le Liquid Glass offre une version plus moderne d’une interface devenue obsolète au fil des ans.

Afin d’arrondir les angles avec les uns et les autres, Apple cède désormais une partie du contrôle de l’apparence de Liquid Glass aux utilisateurs.

Cette nouvelle fonctionnalité a été repérée pour la première fois par 9to5Mac dans iOS 26.1 beta 4. Elle se trouve aussi dans les mises à jour pour les tablettes et les ordinateurs de bureau. D’après les déclarations d’Apple à TechCrunch, certains utilisateurs ont confié vouloir personnaliser Liquid Glass avec un aspect plus opaque. Ce nouveau paramètre de personnalisation est disponible sous iOS 26.1, iPadOS 26.1 et macOS 26.1.

Pour accéder à cette fonctionnalité, les utilisateurs de la version bêta doivent accéder au menu « Affichage et luminosité » des Paramètres pour trouver l’option « Verre liquide ». Sur Mac, cette option se trouve sous l’option « Apparence » dans les « Paramètres système ». Les utilisateurs ont ensuite le choix entre deux options : Clair et Teinté. Cette dernière option augmente l’opacité des éléments de l’interface et les rend plus visibles.

Par ailleurs, Apple a opté pour une bascule qui spécifie les deux niveaux de teinte parmi lesquels les utilisateurs peuvent choisir. Selon Apple, les développeurs qui ont déjà implémenté Liquid Glass dans leurs applications verront automatiquement s’appliquer les préférences de l’utilisateur. Les développeurs peuvent déjà tester cette fonctionnalité dans la version 26.1.

Après avoir sélectionné leur option préférée, les utilisateurs pourront voir des changements dans les éléments de l’interface utilisateur. Par exemple, les commandes de lecture en cours, les notifications sur l’écran de verrouillage, les applications d’Apple et celles des développeurs tiers.

La fonctionnalité bêta est déjà disponible pour les développeurs depuis le lundi 20 octobre 2025. La bêta publique, quant à elle, devrait arriver dans les prochains jours avant la sortie publique plus large.

