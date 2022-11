COMEUP 2022 – Les 10 Awards remis aux meilleures startups !

COMEUP 2022 est un salon international, nous vous expliquions le principe de ce salon startup coréen dans cet article détaillé. De ce fait, des journalistes et médias internationaux ont choisi les startups pour le «BEST OF COMEUP 2022, Global Media Awards».

Les startups récompensées ont été choisies par les médias suivants : AVING News (Rédacteur en chef Jihoon Choi, Corée), Vietnamplus (Vo Hoang Long, Vietnam), GadgetTouch (Ayano Tominaga & Ten Ebihara, Japon), Le Café du Geek (Léo Thevenet, France) et Techcrunch (Kate Park, États-Unis). Le tout compte tenu de la réponse des visiteurs, du potentiel du marché et du caractère innovant de leur technologie.

Les « BEST OF COMEUP 2022, Global Media Awards » ont été sélectionnés parmi 70 startups qui ont participé au salon COMEUP 2022 par ces médias. Chaque média a pu récompenser 2 compagnies.

Les Awards de ce COMEUP 2022

Ainsi les BEST OF COMEUP 2022, Global Media Awards ont été décernés à 10 Startups présentes.

Tout d’abord, ce fut AIRS MEDICAL et Storelink qui ont été choisis par Aving News, média coréen.

AIRS MEDICAL est un logiciel de restauration d’images IRM. Il veut améliorer la commodité pour les patients et le personnel médical grâce à une restauration rapide de haute qualité. Storelink est une plate-forme marketing. Elle offre des données de vente en temps réel grâce à une saisie et des contrôles simples !

Galaxy Corporation et PLANA ont étés choisis par GadgetTouch média japonais

Galaxy Corporation est une entreprise créant du contenu dans le métaverse. PLANA développe des avions à décollage et atterrissage verticaux pour le transport urbain. Avec un objectif ultime de lancement en 2028 !

Metatexture et TeamSparta ont étés choisis par nous même, Le Café Du Geek au COMEUP 2022

Metatexture propose un œuf dur « SweetEgg », un œuf alternatif à base de plantes. Avec une texture incroyablement similaire et un goût très proche pour les mêmes qualités nutritionnelles et moitié moins de gras et 0 cholestérol. TeamSparta présente est un service d’e-learning vraiment très bien pensé. Leur service d’apprentissage du code Sparta Coding Club et Intellipick, une plateforme pour trouver des employés développeurs sont désormais exportés aux USA, un jour en France.

AIMS et Flipper Corporation ont été choisis par VietnamPlus

AIMS présente une station de charge de batterie de véhicule à deux roues interchangeable et respectueuse de l’environnement. Flipper Corporation présente « Hitbim », une plate-forme SaaS de développement d’applications mobiles qui permet de créer son propre site Web sans coder.

SqueezeBits Inc. et Covering ont été choisis par TechCrunch des États-Unis

SqueezeBits présente une boîte à outils SaaS de compression de modèles d’IA qu’ils sont en train de développer. Covering présente le service de recyclage et de collecte des ordures ménagères qui continue à travailler pour atteindre des taux de recyclage élevés.