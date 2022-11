Comeup 2022 – Le salon fait briller les startups Coréennes

Le Global Startup Festival COMEUP 2022 a ouvert ses portes en septembre. Réorganisé pour être dirigé par le privé et non plus par le gouvernement comme les années précédentes, il veut capturer la voix des startups ! Ainsi, le Korea Startup Forum (président Jaewook Park), qui a été sélectionné comme organisateur en mars dernier, a planifié et géré COMEUP 2022 dans son ensemble. Les programmes de COMEUP 2022 se sont articulés autour des 4 axes que sont la conférence, les pitchs de startup, l’open innovation, et la collaboration et connexion globale, pour refléter les intérêts clés de l’écosystème startup.

Bien que le marché mondial soit confronté à une conjoncture économique difficile, nous espérons que COMEUP 2022 pourra servir de catalyseur pour les startups en Corée et à l’étranger. Venir ensemble pour surmonter cette crise et montrer le potentiel de diriger l’économie numérique. Le ministère des PME et des startups fournira également un soutien politique actif. Le ministre Young Lee du ministère des PME et des startups, qui était présent à la cérémonie d’ouverture

Un événement maintenant privé et qui a soif d’expansion

Avec le transfert au secteur privé cette année comme catalyseur, COMEUP élargit son aura mondiale pour faire un saut prochain dans le Top 5 des événements startups au monde. L’événement a réuni plus de 250 personnes issues des startups et de l’écosystème concerné de 19 pays à travers le monde, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie, l’Inde, le Vietnam et la Tanzanie. Des responsables coréens et étrangers de tous horizons, dont Klaus Wehage, l’auteur du best-seller de Wallstreet « Global Class » et PDG de 10X Innovation Lab. Mais aussi le PDG Magnus Grimeland d’Antler. Le CRO Shou Wang de la plateforme de gestion des ressources humaines Deel. Le PDG Youngdeok Kim de l’institution de soutien à la croissance des startups Banks Foundation for Young Entrepreneurs (D.CAMP). Et Lia Kim, célèbre chorégraphe à la pointe de la K-culture et PDG de la startup 1Million Dance Studio

COMEUP 2022 représente le dynamisme des startups qui font bouger le monde avec son nouveau slogan « We Move the World ». La couleur de l’évènement, un orange mandarine, a été spécialement choisie pour monter l’énergie dynamique et l’esprit libre des startups.

Tenu pour la première fois en tant que société privée, COMEUP 2022 sera un lieu significatif où les startups seront au centre et partageront leurs histoires vivantes. Nous avons déployé beaucoup d’efforts pour préparer cet événement comme un événement sûr et significatif, alors j’espère que vous vous intéresserez et apprécierez l’événement. PDG Josh Choi du Korea Startup Forum

3 groupes de startups présent au COMEUP 2022

La Startup Valley est la zone des Startups innovantes qui feront l’avenir, les COMEUP Stars. Ces startups participent aussi aux pitch et se présentent à leur stands. Les 70 COMEUP Stars sont séparés en 3 groupes, on retrouve la Rocket League, la Rookie League et les Unicorns. Les COMEUP Stars, qui ont été choisies se sont battu avec une concurrence féroce de 12,6 contre 1. Elles monteront sur scène et participeront à un concours de pitch passionné. De plus, des licornes et des leaders coréens et étrangers de l’innovation ayant le potentiel de se développer en tant que licorne sont venus à la session « Unicorn Talk ». Les 10 entreprises sont : The Pinkfong Company, My Real Trip, Megazone Cloud, Musinsa, Musicow, Backpacker, IGAWorks, Yanolja, WoowaBros et Deel. Elles ont pu faire des conférences et soutenir les autres startups présentes.

Une vingtaine d’entreprises mondiales leaders dans leur domaine, comme Samsung Electronics, Hyundai Motor Company, NAVER, GS Retail, Google, Microsoft et IBM, ont participé et présenté leurs propres stratégies d’innovation en conférence.

Comme COMEUP 2022 est le plus grand événement startup international de Corée, de nombreuses organisations et entreprises clés y participent. Comme des représentants de l’écosystème des startups à l’étranger sont présent tels que la Chambre de commerce américaine en Corée (AMCHAM), le Département britannique du commerce international en Corée (DIT), l’Institut indien de technologie de Kanpur (IIT Kanpur) et l’association des startups tanzanienne. Mais aussi Lee Young, le ministre des PME et des startups, et Khalid A. Al-Fali, ministre de l’Investissement d’Arabie saoudite, sont venu visiter COMEUP.