MyPostcard : envoyez des cartes postales directement de votre smartphone !

A l’heure où même les smartphones les plus humbles permettent de faire des belles photos, je pense que tout le monde a au moins une fois pensé à « Tiens, elle est jolie cette photo, j’aimerais pouvoir l’envoyer en tant que carte postale ». Et on ne va pas se mentir, qui n’aime pas recevoir une carte postale ?

En cette ère du « tout numérique », une petite attention physique est d’autant plus parlante, qu’agréable, à mon sens.

Mais envoyer une carte postale, c’est un processus qui peut être un peu long: choisir une photo, l’imprimer sur un joli papier, aller à la poste, attendre parfois une ou deux semaines pour qu’elle arrive… Un vrai chemin du combattant.

Oliver Kray, le fondateur de MyPostcard, a lancé son application en 2014. On ne peut pas dire qu’il sorte de nulle part, avec une carrière de plus de 20 ans dans les domaines de l’art et du design. Oliver a notamment marqué les esprits en peignant la plus grande étoile Mercedes du monde, sur le toit de la Mercedes Benz Arena à Berlin.

MyPostcard s’est vite hissée parmi les leaders des applications de cartes postales en Europe, avec plus de 8 millions de téléchargement. Disponible sur navigateur internet, iOS, et Android, voici ce qu’Oliver a réussi à créer.

.Je vais vous décrypter la démarche sur l’application Android que j’ai pu tester, même si c’est exactement la même procédure sur iPhone, ou même sur ordinateur.

Comme dit plus haut, envoyer une carte postale, ça demande beaucoup d’actions. Heureusement, MyPostcard rend toutes ces démarches extrêmement faciles:

Dans l’appli, vous choisissez parmi 70 000 designs possibles (en pagaille: cartes de vœux, cartes postales, cartes géantes, tirages photos, livres photos…). Ensuite, à vous de choisir une photo dans votre téléphone (ça peut être une photo prise par le téléphone, ou une, de meilleure qualité, prise par un appareil photo et transféré sur le smartphone).

Ne reste plus qu’à mettre en page votre carte, à savoir, écrire votre petit mot (il y a différentes écritures disponibles), rentrer l’adresse, et c’est parti, n’importe tout dans le monde.

Pourquoi essayer MyPostcard

Des designs variés:

Si comme moi, vos talents de designer graphique sont proches de 0, MyPostcard a pensé à tout: 70 000 designs parmi les différentes catégories sont dispos. Que ça soit une photo d’un beau paysage, ou un carrousel de plusieurs photos de vos amis, tout est possible !

Une facilité d’exécution:

Pourquoi se casser la tête à imprimer, mettre dans une enveloppe, et aller à la Poste, si vous pouvez tout faire dans votre canapé en un clin d’œil ?

Une rapidité d’envoi à toute épreuve:

En plus d’aller à la Poste, vous êtes un peu obligés de subir les délais de livraisons d’une carte postale classique.

MyPostcard fait imprimer les cartes postales au plus près du lieu de livraison, dans une grande majorité des pays, réduisant donc le temps de livraison de manière assez chouette.

Ils ont des partenariats avec des imprimeries partout dans le monde, les cartes sont imprimées dans le pays du destinataire, ce qui permet un envoi en 1 jour ouvré. Personne ne fait mieux actuellement.

Différentes qualités pour différents budgets:

Il est tout à fait possible d’envoyer une carte postale toute seule, dans une enveloppe, avec différentes qualités de papier, voire même avec un cadre !

Des prix contenus:

Les cartes postales toutes simples (celles que vous postez sans enveloppes) démarrent à 2,99€. Pour tout le temps que ça vous économise, c’est bien plus que correct.

Sans compter les options que vous pouvez rajouter à la commande: des confettis dans l’enveloppe, un cadre photo, ou même un cadre magnétique pour accrocher vos photos sur le frigo (ou toute surface métallique).

Street photo dans les rues de Paris

Pour découvrir le concept, j’ai eu le plaisir de passer une après-midi dans Paris, en compagnie de Jeremie Masuka, un pro de la street photographie, et de quelques collègues journalistes.

L’idée était de se balader sur un itinéraire donné, afin de pouvoir apprendre à photographier la rue, et donc avoir de belles photos à transformer en cartes postales.

Voici le résultat de cette balade:

Conclusion

L’appli MyPostcard est séduisante, en arrivant à renouer l’expérience émotionnelle d’une carte postale physique dans un monde où tout est virtuel et instantané.

Je n’avais rien envoyé à mes proches depuis au moins 8 ans, et ma mère vient de m’appeler pour savoir si c’est vraiment moi qui lui ai envoyé une carte. Est-ce que c’est un bon signe ? Je pense que oui.

MyPostcard est disponible sur iOS ici, sur Android ici, et via navigateur ici.