Étonnant : WIZPR RING simplifie et protège vos échanges avec l’IA

Le futur de l’interface homme-machine passe par Paris cette année, où la société sud-coréenne Vtouch, Inc. a frappé fort lors du salon VIVATECH 2026. En effet, réputée pour ses technologies avant-gardistes et ses 12 CES Innovation Awards, la marque dévoile une nouveauté prometteuse : le WIZPR RING. Bien plus qu’un simple bijou connecté, ce smart ring promet de bouleverser notre manière d’interagir avec l’intelligence artificielle et l’univers numérique.

WIZPR RING : L’interface vocale du futur

Fini les claviers, souris ou écrans tactiles ! Vtouch bouscule les codes avec un anneau intelligent qui capte la voix au plus près. Grâce à la technologie brevetée ‘Close-to-Talk’ et au Proximate Voice Activity Detection (PVAD), il suffit de porter le ring à la bouche pour activer une communication instantanée avec des IA, des applications ou des objets connectés.

Le dispositif filtre efficacement les bruits ambiants (jusqu’à 83 dBA !) et saisit même les chuchotements, ce qui garantit à la fois confidentialité et précision, même dans les environnements publics ou bruyants. Désormais, plus besoin de mot-clé d’activation ni d’appuyer sur un bouton : un simple geste, naturel et discret, active la reconnaissance vocale.

Connexion universelle et ambition mondiale

Le WIZPR RING ne se contente pas d’innover techniquement. Compatible avec l’ensemble des systèmes (iOS, Android, Windows, macOS), il s’intègre sans friction aux infrastructures professionnelles existantes. La société sud-coréenne cible ainsi autant le grand public que les secteurs où la saisie de données reste chronophage : santé, juridique, recherche, ou encore les applications de smart city et de bien-être émotionnel.

Côté développement, Vtouch bénéficie d’un solide soutien grâce à une levée de fonds publique de 1,2 million de dollars et à une présence stratégique dans des pipelines de wearables majeurs comme la Galaxy Watch de Samsung. La firme vise déjà une mise en marché mondiale de la version 2 du ring pour 2027, intégrant tactile haptique, châssis en titane et services connectés sensibles aux émotions.

Avec le lancement du WIZPR RING à Vivatech, Vtouch affiche clairement ses ambitions. À l’heure actuelle, elle vise à séduire à la fois les entreprises européennes, le secteur médical et les géants du numérique autour de solutions vocales puissantes, sécurisées et d’une simplicité désarmante. À l’heure où l’IA devient incontournable, l’interface sera-t-elle le dernier verrou à faire sauter ?

Et vous, imaginez-vous remplacer clavier et écran par un anneau ? Partagez vos idées et réactions sur ce nouvel usage de la voix dans le monde connecté !