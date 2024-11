FIX 2024 : Autonomous a2z présente le minibus autonome ROii et vise le marché mondial

Lors du FIX 2024, Autonomous a2z, dirigée par Jihyeong Han, a dévoilé son minibus autonome de niveau 4, le ROii. Ce modèle, conçu pour être commercialisé, marque un tournant pour la startup coréenne spécialisée dans la conduite autonome. Avec ROii, Autonomous a2z souhaite non seulement moderniser le transport en Corée, mais aussi se lancer sur le marché mondial, notamment en Asie et au Moyen-Orient.

ROii : un minibus autonome prêt pour la commercialisation

ROii est le premier modèle de navette autonome produit en série par Autonomous a2z. Présenté pour la première fois en prototype l’année dernière au DIFA (nous avons rencontré et interviewé a2z à cette occasion), il est désormais prêt pour le grand public. Pensé pour le transport de groupe avec ses 12 places, ROii est équipé du logiciel exclusif d’Autonomous a2z. Ce programme gère la perception, la prise de décision et le contrôle du véhicule, permettant un fonctionnement complètement autonome, sans besoin de conducteur.

Le lancement de ROii intervient alors que la loi sur la conduite autonome entrera en vigueur en mars prochain. Cette nouvelle réglementation facilitera la certification gouvernementale de ROii pour des applications commerciales. Autonomous a2z prévoit de commencer les ventes en 2026, avec un objectif initial de 200 unités et une ambition de vente de 1 000 véhicules par an d’ici 2027.

Une expansion vers les smart cities mondiales

L’ambition d’Autonomous a2z est claire : se positionner comme un leader en matière de transport autonome. Déjà présente en Corée dans des villes comme Sejong, Incheon, Anyang, et Daegu, l’entreprise cible désormais le marché international. Elle projette de s’étendre en Asie, notamment à Singapour, et au Moyen-Orient, où les projets de smart cities se multiplient.

À FIX 2024, le message est fort. Autonomous a2z souhaite montrer la robustesse de sa technologie et souligner la compatibilité de ROii avec les environnements urbains intelligents. « FIX 2024 est la plateforme idéale pour mettre en avant ROii et notre technologie de conduite autonome, » déclare un représentant de l’entreprise. Avec cette vitrine, Autonomous a2z espère renforcer sa notoriété en Corée et attirer des partenaires pour accélérer son développement international.

FIX 2024 : un salon dédié aux technologies de demain

Le FIX 2024 rassemble des innovations dans des secteurs comme la mobilité, la robotique et l’intelligence artificielle. Le Daegu International Future Auto & Mobility Expo a mis en avant les avancées en conduite autonome et UAM (mobilité aérienne urbaine). Dans l’aile ouest, l’ICT Convergence Expo a exposé des solutions en big data, blockchain et métavers. FIX 2024 a aussi inauguré la Start-up Arena, dédiée aux échanges entre startups et investisseurs, contribuant ainsi au développement d’un écosystème technologique dynamique.

Avec ROii, Autonomous a2z incarne parfaitement la mission de FIX : proposer des solutions innovantes qui répondent aux besoins des villes intelligentes et de la mobilité de demain.