DIFA 2023 : a2z dévoile sa vision de l’autonomie automobile – INTERVIEW

Le salon DIFA (Korea Future Mobility Expo) est un rendez-vous incontournable pour les aficionados de la mobilité du futur. Cette année, l’événement a accueilli une entreprise très prometteuse, a2z, qui se spécialise dans la création de plateformes de mobilité autonome. L’occasion était toute trouvée pour Leo Thevenet (moi même :D), le fondateur de Le Café Du Geek, d’échanger avec les représentants de a2z sur leurs innovations, le marché coréen des véhicules autonomes et leurs ambitions internationales.

A2z et le Salon DIFA

Le salon DIFA 2023 à Daegu est le théâtre d’innovations majeures dans le domaine de la mobilité du futur. Parmi les participants, a2z a capté l’attention avec ses technologies de conduite autonome de niveau 4. L’entreprise, en pleine ascension, y a dévoilé ses modèles phares ‘MS’ et ‘SD’, démontrant son ambition de mener la révolution de la conduite autonome en Corée et au-delà. La démonstration de a2z a non seulement suscité l’enthousiasme du public, mais a également ouvert une discussion enrichissante sur l’état et l’avenir des véhicules autonomes sur le marché coréen.

Les échanges entre Leo Thevenet et les représentants de a2z ont mis en lumière les efforts déployés pour surmonter les défis réglementaires et opérationnels, et ont exploré les perspectives d’expansion internationale de l’entreprise. L’interaction a également permis de mettre en contraste les avancées en matière de conduite autonome en Corée du Sud et en France, offrant ainsi une vision globale des progrès réalisés dans ce domaine crucial pour la mobilité du futur.

L’interview avec a2z

L’entretien entre Leo Thevenet et les représentants de a2z a été l’occasion d’explorer en profondeur les avancées technologiques de l’entreprise. La discussion a gravité autour de la conduite autonome de niveau 4, une prouesse technique que a2z aspire à commercialiser dans un avenir proche. Les échanges ont révélé que le marché coréen est mûr pour accueillir ces innovations, bien que des défis réglementaires subsistent.

Les questions pointues de Leo ont permis de dévoiler les ambitions de a2z sur la scène internationale. La comparaison avec la France, où la conduite autonome est encore à ses balbutiements, a mis en lumière l’avance technologique de la Corée dans ce domaine. L’entretien a également abordé les plans de a2z concernant l’expansion de ses technologies à l’étranger, notamment en Europe, où le cadre réglementaire est en train d’évoluer.

L’interaction a également mis en lumière la réceptivité du public lors du salon, avec des questions concrètes sur la disponibilité et le prix des véhicules autonomes présentés. Les réponses fournies par les représentants de a2z ont suscité un intérêt accru, témoignant de l’anticipation autour de la commercialisation de ces véhicules.

L’interview a été filmée et réalisée en anglais, voici la vidéo complète :

Un interview enrichissante

L’entretien entre Leo Thevenet et a2z au salon DIFA a ouvert une fenêtre sur l’avenir prometteur de la conduite autonome. Leur discussion a non seulement mis en lumière les avancées technologiques de a2z, mais aussi l’état du marché des véhicules autonomes en Corée du Sud et en France. Cette interaction enrichissante a permis d’anticiper l’impact global de ces technologies et les opportunités qu’elles présentent pour révolutionner la mobilité, soulignant ainsi l’importance des échanges internationaux pour accélérer l’innovation dans ce domaine crucial.