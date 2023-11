La Box Fromage : Découvrez la Magie Fromagère 

Plongez dans un univers délicieusement fromager avec La Box Fromage. C’est une expérience gustative inédite qui vous transporte au cœur des saveurs les plus exquises. Chaque mois, cette box soigneusement élaborée offre une sélection de fromages d’exception. Elle dévoile des surprises gastronomiques qui éveilleront vos papilles. Dans cet article, explorons en détail ce délicieux voyage culinaire, des fromages affinés aux accords savoureux qui les accompagnent.

Présentation de la Box de Novembre

Le mois de novembre célèbre la richesse des fromages automnaux, et la Box dédiée à cette période ne fait pas exception. Cette édition met en avant une sélection raffinée de fromages de saison, allant des classiques aux découvertes plus audacieuses. Chaque fromage est choisi avec soin pour offrir une expérience équilibrée, entre douceur et intensité. Des notes de dégustation détaillées accompagnent chaque produit, permettant aux abonnés de savourer pleinement chaque bouchée.

Chaque mois, dans l’option Simple de l’abonnement, c’est autour de 550 grammes de fromage, répartis en 4 portions différentes qui sont expédiés. Avec l’option Gourmande, vous recevrez autour de 825 grammes (donc +40 %) mais la sélection ne change pas (vous recevrez les mêmes fromages, dans des portions plus grosses).

Pour chaque box, on retrouve un fascicule qui accompagne les fromages. Ce livret permet de découvrir les fromages mensuels et d’en apprendre plus. Le tout est envoyé dans un colis isotherme qui permet de bien conserver les fromages jusqu’à la destination.

Différents Abonnements, Trouvez celui qui convient à vos papilles

La Box Fromage propose une variété d’abonnements pour satisfaire tous les amateurs de fromages, du novice au connaisseur averti. Optez pour l’abonnement mensuel à partir de 22.95€ et découvrez chaque mois de nouvelles saveurs. On peut ainsi choisir une durée d’abonnement, en fonction de ses envies, allant de 12 mois à 1 mois. Concrètement on choisit une durée de 1 mois ou 3 mois ou 6 mois ou bien 12 mois.

Autre formule proposée également, celle du calendrier de l’avent. Pour cela il faut s’y prendre un peu à l’avance car il s’agit d’une denrée périssable et les délais sont contraints.

Une aventure fromagère sans égale

En conclusion, la Box Fromage offre une expérience gustative incomparable. Un véritable voyage au pays des saveurs. La sélection de novembre promet des découvertes uniques pour une dégustation parfaite. Que vous soyez un amateur occasionnel de fromages ou un passionné recherchant de nouvelles sensations, la Box Fromage saura éveiller vos sens et vous faire redécouvrir le plaisir simple mais exquis de déguster un bon fromage. Abonnez-vous dès aujourd’hui et laissez-vous emporter par cette aventure fromagère et pourquoi pas l’accompagner avec le calendrier de l’Avent d’Une Petite Mousse.