Test – Goldorak Le Festin des Loups sur PS5 : 5 bonnes raisons d’y jouer…ou pas 

Avec Goldorak Le Festin des Loups sur PS5, c’est un retour en enfance qui s’annonce. En effet le jeu promet de reprendre l’animé culte de Go Nagaï. Ce jeu était donc attendu par de nombreux fans afin de se replonger dans l’histoire du Prince d’Euphor et de l’empire de Véga. Alors bonne ou mauvaise idée de sortir ce jeu après une longue attente, c’est ce que nous verrons.

Goldorak : Go

Goldorak Le Festin des Loups vous transporte dans l’univers du robot géant. Sans spoilers, on retrouve tous les personnages emblématiques ainsi que les lieux cultes tels que le ranch du bouleau blanc. Le jeu est calqué sur la série ce qui va ravire les fans de Goldorak.

Egalement, on retrouve toutes les attaques légendaires, en passant du cornofulgur à l’astérohache. Le gameplay va alterner différentes phases telles qu’un monde semi ouvert dans une map à différentes zones ou bien à la façon shoot’em up avec le pilotage du vaisseau.

Également, un arbre de compétences est présent et permet d’améliorer Goldorak. Il est nécessaire de parcourir la map pour collecter différents artefacts pour ce faire. Cela reste basique mais permet de rehausser un peu l’aspect amélioration. On va également trouver différents ennemis tout au long de l’histoire, du petit vaisseau de l’empire Véga au terrible Golgoth.

Le festin des loups, des graphismes en deçà des attendus

Les graphismes de Goldorak Le Festin des Loups sur PS5 ne sont malheureusement pas au rendez-vous. Le jeu manque cruellement de fluidité dans les phases d’évolution dans le monde semi ouvert.

En revanche dans les phases de shoot’em up on ne ressent pas ce manque de fluidité. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un jeu AAA, on espérait un peu mieux, peut être en raison d’une attente trop forte.

Les textures sont dépassées, on se retrouve confronté à des semblants de villes d’un graphismes niveau PS2. Également, on constate un problème de ratio de proportion entre Goldorak et différents éléments de décors par exemple. Concrètement le jeu fait un peu daté, il y a certainement un aspect visuel voulu mais il aurait pu être mieux travaillé.

5 bonnes raisons d’y jouer

1. Enfin un jeu vidéo Goldorak. Depuis le temps il est enfin là.

2. Goldorak le festin des loups est fidèle à l’animé d’origine, des personnages aux lieux en passant par les attaques du robot.

3. La bande son est vraiment sympa, elle est bien travaillée et respecte toujours les codes des origines.

4. L’évolution de Goldorak alimentée au fur et à mesure de l’avancée dans l’histoire par le biais de collectibles.

5. Le prix. En effet ce n’est pas fréquent de voir des jeux à un si petit prix de 35€.

5 bonnes raisons de ne pas y jouer

1. Des graphismes en deçà de ce qui pourrait être fait.

2. Pas mal de petits bugs tels que des bugs de texture, de positionnement.

3. La répétitivité du jeu engendre une certaine lassitude. Cela manque de dynamisme dans le déroulé et de surprise.

4. Durée de vie très courte. En effet il faut tabler sur 5 à 10 heures maxi de jeu.

5. Des problèmes de proportion. En effet à certains moments on s’aperçoit bien qu’il y a un problème de taille entre Goldorak et l’environnement.

Conclusion

En conclusion, Goldorak Le Festin des Loups sur PS5 va toucher les nostalgiques. Malgré des graphismes pas à la hauteur, l’histoire est là et fidèle à l’origine. Peut-être il y avait-il trop d’attente sur ce jeu, peut-être qu’il aurait pu être mieux travaillé au vu de cette forte attente. En tout cas il fera plaisir aux fans de la première heure à condition d’être conciliant sur la partie graphique.