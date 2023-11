UGREEN : Black Friday et Cyber Monday Grosses Promos à Ne Pas Manquer !

C’est la période de l’année où notre geek intérieur fait des bonds de joie : le Black Friday et le Cyber Monday ! Chez UGREEN, c’est la célébration du high-tech à petit prix. Nous avons repéré pour vous trois pépites qui vont booster vos appareils sans faire fondre votre carte bleue. Chargeurs ultra-rapides, promos de folie… Prêts à électriser votre quotidien ? On plonge ensemble dans ce monde de bonnes affaires !

UGREEN Nexode Chargeur 20W USB C : Compact et Puissant

Un Compagnon Quotidien Indispensable : Ce chargeur UGREEN Nexode 20W est un bijou de technologie. Compact, il se glisse aisément dans n’importe quel sac, idéal pour les nomades numériques. Sa puissance de 20W promet une recharge rapide et efficace, compatible avec une multitude d’appareils, des smartphones aux tablettes.

L’Offre à Saisir : En cette période de Black Friday, ce chargeur est à vous pour seulement 17,99 €, bénéficiant d’une réduction de 18%. Une aubaine pour ceux cherchant à allier qualité et budget maitrisé.

Promotion à retrouver ici.

UGREEN Nexode Chargeur 30W USB C : La Puissance à Petit Prix

Performance et Versatilité : Avec ses 30W de puissance, ce chargeur UGREEN est un vrai champion. Que vous ayez besoin de recharger rapidement votre téléphone, tablette ou même un ordinateur portable USB-C, il est là pour vous. Son design épuré et sa robustesse en font un allié de choix pour tous vos appareils.

Une Promo à Ne Pas Laisser Passer : Profitez de cette période de Black Friday pour l’acquérir à seulement 17,99 €, soit une remise impressionnante de 40%. Une occasion en or pour ceux qui veulent du haut de gamme sans casser leur tirelire.

Promotion à retrouver ici.

UGREEN Nexode Chargeur 65W USB C Rapide 3 Ports : La Triple Menace

Chargez Tout, Plus Vite : Le Nexode 65W est la star des chargeurs USB C. Avec trois ports, il permet de charger simultanément plusieurs appareils, et ce, à une vitesse fulgurante. Sa compatibilité étendue avec divers appareils le rend indispensable pour une utilisation quotidienne.

L’Offre Black Friday : Avec une remise de 38%, ce chargeur est proposé à 36,99 € au lieu de 59,99 €. Une opportunité en or pour ceux qui cherchent le top de l’efficacité et de la praticité.

Promotion sur le site officiel ici.

Technologie de Pointe et Économies Inédites

Ces offres Black Friday chez UGREEN sont un véritable trésor pour les amateurs de technologie. Que vous choisissiez le Nexode 20W pour sa compacité, le 30W pour sa polyvalence ou le 65W pour sa puissance extrême, vous êtes assuré de faire une affaire en or. C’est le moment de renouveler vos équipements ou de gâter vos proches avec des cadeaux high-tech de qualité. Ne laissez pas passer ces offres exceptionnelles – elles ne dureront pas éternellement ! Et encore plus d’offres sur la page dédiée à l’occasion ici !