Guide Omake Books ‘Tears of the Kingdom’: Astuces et Secrets de Zelda enfin Révélés

Amateurs de l’univers de « The Legend of Zelda », préparez-vous à découvrir les secrets de « Tears of the Kingdom ». Un guide prometteur, empli de trucs et astuces, s’apprête à sortir de terre pour éclairer votre chemin dans les terres d’Hyrule.

Que réserve le guide ?

Qu’il s’agisse de débutants explorant Hyrule pour la première fois ou de joueurs aguerris cherchant à parfaire leur maîtrise de l’épopée de Link, ce guide regorge d’informations pour tous. Comprenant 100 astuces essentielles, le guide se divise en 8 catégories : Équipement, Exploration, Références, Combats/Pouvoirs, Phénomène, Objets, Quêtes et Théories.

Vous vous demandez comment construire l’Air Bike, obtenir les 5 chevaux uniques, devenir riche ou maîtriser la longue épée crépusculaire ? Ce manuel a toutes les réponses à vos questions. Mettant en lumière nombreux secrets, ce guide illustré promises à catalyser votre progression à travers le royaume de Tears of the Kingdom.

Qui a concocté ce guide jusqu’au dernier détail ?

Les esprits créatifs derrière le projet sont Paul De Barbeyrac, créateur de contenu en ligne et spécialiste de l’univers Nintendo et Filipe Canelas, journaliste des jeux vidéo depuis 1997. Ensemble, ils ont combiné leur expertise pour vous offrir un guide riche et détaillé.

Leur passion pour le monde de Nintendo et d’expériences passées en rédaction d’ouvrages similaires garantit que ce guide sera un véritable compagnon pour tous les fans de « The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ».

Publié par Omaké Books, le guide compte 100 pages et sera disponible dès le 23 novembre 2023 pour un prix très accessible de 8,90 €.

N’attendez pas, plongez plus profondément dans l’univers de Zelda et découvrez tout ce que vous devez savoir pour maîtriser « The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ». Vous pouvez déjà précommander votre exemplaire ici à l’avance. N’hésitez pas à partager ce fantastique guide avec d’autres fans de Zelda autour de vous et faites-nous savoir vos impressions après sa lecture.