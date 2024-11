Klipsch kO-R1 : La fusion ultime de son et de design

La marque Klipsch fait encore des vagues dans l’industrie audio en lançant une nouvelle enceinte, le kO-R1 en édition limitée. Ce nouveau bijou sonore résulte d’une collaboration entre Klipsch et l’artiste multidisciplinaire Ojas. On connaît également ce dernier sous le nom de Devon Turnbull.

Une symbiose parfaite entre élégance et technologie

Entièrement fabriquée à la main aux États-Unis, l’enceinte kO-R1 de Klipsch est une fusion parfaite entre minimalisme, technologie avancée et ingénierie acoustique. On reconnaît cette dernière pour la perfection de son pavillon acoustique. Il s’agit d’une technologie caractéristique de la marque depuis plus de 75 ans. Le kO-R1 fait fièrement partie de la gamme Heritage, célébrant le « True american sound ».

Retour aux racines avec le Klipsch Heresy

Dérivé de l’enceinte Klipsch Heresy, l’enceinte ko-R1 possède un design minimaliste et élégant. En effet, un pavillon à cellules multiples rend ceci possible. Ainsi, il est fixé sur un coffret en contreplaqué de bouleau de la Baltique et entièrement assemblé à la main. De plus, un atténuateur de gain haute fréquence à cinq niveaux offre aux utilisateurs une expérience audio sur mesure.

Hommage à Paul W. Klipsch et partage de vision

Déclare Turnbull, « Nos marques sont déterminées à offrir un son de qualité supérieure, associé à un design intemporel. » Ainsi, l’enceinte Klipsch + Ojas kO-R1 est plus qu’un simple produit, c’est célébrer l’artisanat, la passion du bon son et offrir une expérience sonore exceptionnelle.

L’héritage acoustique de PWK

Les pavillons acoustiques ont toujours été le principal centre d’intérêt de PWK. En effet, ceux-ci ont connu plusieurs améliorations, notamment depuis l’utilisation du bois, en passant par la fibre de verre jusqu’au coulage en métal. Par conséquent, le résultat de plusieurs décennies de recherche et de développement est un rendement supérieur avec une faible distorsion chez les Klipsch actuels.

Finitions et disponibilité

Les enceintes Klipsch + Ojas kO R1 sont disponibles en deux finitions : Chêne (Spiral Red Oak) et Gris étain (Pewter Grey). Certains revendeurs agréés proposent ces produits à un prix de 4 999 € l’unité.

Si vous êtes un véritable amateur de sons de haute qualité, l’enceinte kO-R1 de Klipsch est l’ addition parfaite à votre collection. N’hésitez pas à partager votre expérience d’écoute avec nous.