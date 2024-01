CES 2024 : Profitez d’une expérience sonore incomparable avec les nouveaux écouteurs d’Audio-Technica ! »

Le CES de Las Vegas a dévoilé une nouvelle merveille dans l’univers de l’audio : les écouteurs True Wireless ATH-TWX7 d’Audio-Technica. La marque qui s’est forgée une solide réputation grâce à son audio haute-fidélité introduit une fois de plus une innovation majeure.

Une qualité d’audio haute-fidélité

Les écouteurs ATH-TWX7 héritent des transducteurs haute résolution de 5,8 mm qui sont déjà présents dans les écouteurs haut de gamme ATH-TWX9. Attendez-vous donc à une expérience sonore détaillée de votre musique. Sans parler de l’incroyable réduction du bruit numérique hybride permettant d’éliminer toute distraction sonore et d’offrir une performance sonore cristalline.

Mais ce n’est pas tout, ces écouteurs disposent de fonctions accessibles de Hear-Through, Talk-Through (Conversation) et d’une fonction unique Soundscape (Sons d’ambiance). Ces fonctions aident à la concentration, à la méditation et à la relaxation via l’application Audio-Technica Connect. Tout est fait pour que l’expérience sonore soit totalement personnalisable.

Des appels clairs et une autonomie impressionnante

Grâce à l’ensemble de micros intégrés MEMS et à la technique de filtrage spatial, la voix de l’orateur sera forte et claire même dans un environnement bruyant. En outre, les écouteurs offrent deux modes d’appel : Natural pour les endroits calmes et Noise-Reduction pour les environnements bruyants.

Pensés pour la vie de tous les jours, les écouteurs ATH-TWX7 offrent environ 6h30 de lecture continue et jusqu’à 20 heures d’utilisation avec l’étui de recharge portable. De plus, grâce à leur protection étanche IPX4, ils peuvent résister à l’eau et à la sueur.

Un usage facilité grâce à l’application Audio-Technica Connect

Les utilisateurs des ATH-TWX7 auront accès via l’application Audio-Technica Connect à des fonctions supplémentaires telles que le mode faible latence, le contrôle d’ambiance, les réglages d’EQ et bien plus encore. Le tout pour un prix public indicatif de 219€ TTC à partir du 9 janvier 2024.

Les écouteurs ATH-TWX7 sont disponibles en trois couleurs Ash Black (BK), Rich White (WH) et exclusivement sur le site web d’Audio-Technica en Stone Grey (GY). Préparez-vous à vivre une expérience sonore absolument unique avec ces écouteurs nouvelle génération.

N’attendez pas plus longtemps pour les découvrir ! Partagez-nous votre avis et vos impressions sur ces écouteurs ultra-performants !