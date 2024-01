Les jeux du PlayStation Plus de janvier 2024

Voici la liste des nouveaux jeux qui seront ajoutés au catalogue PlayStation Plus, et qui seront disponibles pour les membres Extra et Premium à partir du mardi 16 janvier.

Parmi les nouveautés, le PlayStation Plus Extra et Premium incluront Resident Evil 2 (PS4, PS5), une version remaniée de ce jeu emblématique qui promet une expérience horrifique captivante, tant pour les nouveaux joueurs que pour les aficionados de la série.

En outre, le service introduira Tiny Tina’s Wonderlands – Edition Next-Level (PS4, PS5), une aventure fantastique et tumultueuse menée par la déjantée Tina, ainsi qu’une sélection variée d’autres jeux.

Liste complète des nouveaux bientôt disponibles sur le PSN

PlayStation Plus Extra et Premium :

Resident Evil 2 | PS4, PS5

Tiny Tina’s Wonderlands – Edition Next-Level | PS4, PS5

Hardspace: Shipbreaker | PS5

LEGO City Undercover | PS4

Just Cause 3 | PS4

Session: Skate Sim | PS4, PS5

Shadow Tactics: Blades of the Shogun | PS4

Vampire: The Masquerade – Swansong | PS4, PS5

Surviving the Aftermath| PS4

PlayStation Plus Premium – Classics :