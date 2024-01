CES 2024 – Révolution ASUS ROG 2024 : L’IA et un design époustouflant propulsent le gaming à un niveau supérieur !

Les amateurs de gaming et les créateurs de contenu ont une raison de se réjouir avec l’IA chez ROG. ASUS Republic of Gamers (ROG) a récemment annoncé l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) sur ses nouvelles gammes de PC gaming de 2024. C’est un grand pas en avant dans le domaine du gaming et de la création.

Nouveaux processeurs et design Zephyrus

ROG démarre l’année 2024 en grande pompe avec des puces optimisées par l’IA et un tout nouveau design des ordinateurs portables Zephyrus. Les toutes dernières puces Intel®, AMD et NVIDIA® intègrent désormais des fonctions d’accélération par l’IA pour une meilleure utilisation des machines pour les joueurs et les créateurs.

Les nouveaux designs des ordinateurs portables Zephyrus sont plus fins et plus légers que jamais, alliant esthétique et performance. Non seulement ces machines sont optimisées pour les jeux, mais elles sont également les premières à inclure des écrans OLED. Cela offrira une qualité d’image exceptionnelle.

Les avantages de l’IA chez ROG

L’intégration de l’IA change totalement la donne pour les utilisateurs. Elle permet une utilisation optimale des dernières technologies directement depuis la machine. Que ce soit pour des outils de visioconférence, des technologies de rendu comme NVIDIA DLSS et Frame Generation ou encore Microsoft Copilot sous Windows, une fonctionnalité IA du quotidien, aucune limite n’est posée. Les nouvelles puces d’Intel et d’AMD offrent non seulement des performances améliorées, mais aussi une plus grande efficacité énergétique.

Un design repensé pour les Zephyrus, toujours avec de l’IA ROG

Aussi, les modèles ROG Zephyrus G14 et ROG Zephyrus G16 changent entièrement pour l’année 2024. Plus légers et plus fins, ils ont un tout nouveau système d’éclairage Slash sur le capot. Ainsi, les utilisateurs peuvent personnaliser l’éclairage pour exprimer leur style unique. Disponibles en Eclipse Gray ou Platinum White, ces machines sont le summum du luxe. Encore mieux, ils viennent accompagnés de trois mois d’abonnement à Xbox Game Pass Ultimate. Cet abonnement offre un accès à une bibliothèque de centaines de jeux de haute qualité.

En conclusion, les nouvelles gammes de PC gaming 2024 d’ASUS ROG marquent un tournant dans le monde du gaming et de la création. Non seulement ces machines promettent des performances hors du commun grâce à l’intégration de l’IA, mais elles offrent également une expérience utilisateur inégalée avec leur nouveau design et leurs écrans OLED.