Cette voiture électrique de Sony et Honda propose des fonctionnalités atypiques

Les sociétés Sony et Honda sont en train de concevoir une voiture électrique baptisée « Afeela ». Justement, une nouvelle vidéo révèle certaines fonctionnalités du véhicule. Par exemple, vous pourrez afficher des messages et des images sur le pare-chocs avant, y compris la possibilité de faire de la publicité pour des jeux vidéo.

Une voiture électrique aux fonctionnalités originales

Ce pare-chocs s’appelle la « Media Bar ». La vidéo montre qu’elle peut afficher le nom de la voiture, un avertissement ou encore un quelconque message. Dans la vidéo, par exemple, on voit que la Media Bar peut afficher les logos de Fortnite, de Spider-Man : Across the Spider-Verse ou encore Horizon Forbidden West Complete Edition. Mais ce n’est pas la seule particularité de cette voiture électrique.

Elle embarque également une fonctionnalité dénommée « Monster View » qui superpose des monstres « kaiju » virtuels sur les parties de la route que vous pouvez voir sur l’écran du tableau de bord. Le conducteur peut alors « attraper les monstres qui se sont échappés ». À noter que cette fonctionnalité peut distraire le conducteur et l’exposer aux dangers de la route.

Par ailleurs, Engadget rapporte aussi qu’il sera possible de regarder des films sur l’écran du tableau de bord de la voiture. En tout cas, Afeela est décrite, pour le moment, comme un prototype. Néanmoins, Sony et Honda ont déclaré en 2023 que la voiture électrique arrivera en Amérique du Nord en 2026.