Fortnite est disponible sur iOS pour tout le monde grâce à GeForce Now

Le jeu vidéo Fortnite est de retour sur iOS via une nouvelle solution de cloud gaming : Nvidia GeForce Now. Le jeu vient en effet de sortir de sa phase de bêta fermée. Ainsi, tous les joueurs disposant d’un iPhone ou d’un iPad peuvent à nouveau profiter du célèbre battle royale.

Le cloud gaming est l’avenir de Fortnite sur iPhone (iOS) ?

Alors que Microsoft a annoncé en début de mois que Fortnite était maintenant jouable gratuitement via son service de cloud gaming (Xbox Cloud Gaming), Nvidia répond désormais présent avec GeForce Now. En effet, la firme américaine vient de faire sortir le jeu de sa phase de bêta fermée. De ce fait, tous les joueurs peuvent désormais profiter du jeu vidéo, que ce soit sur iOS ou Android.

Pour rappel, cela fait plusieurs mois que Nvidia travaille pour optimiser le jeu sur mobile. Une période de bêta fermée de quatre mois a en effet eu lieu, regroupant pas moins de 500 000 personnes ayant diffusé plus de 4 millions de parties de Fortnite via le service de cloud gaming GeForce Now. Après ces tests, la firme américaine explique qu’elle a pu optimiser les « commandes tactiles et les menus de jeu ».

Cette nouvelle solution signée Nvidia offre ainsi une nouvelle alternative aux joueurs disposant d’un iPhone (iOS) ou d’un iPad (iPadOS) afin de retoucher à Fortnite. En effet, le jeu vidéo n’est plus disponible sur l’App Store depuis de longs mois à cause du procès intenté par Epic Games contre Apple. Pour les joueurs Android, le titre n’est plus disponible sur le Play Store, mais il est encore possible de le télécharger et l’installer depuis le site d’Epic Games.

Pour profiter de Fortnite via GeForce Now sur iPhone et iPad, rendez-vous à l’adresse suivante et appuyez sur le bouton « Jouer ». Un compte Nvidia est bien évidemment nécessaire, contrairement à un abonnement. Cependant, vous n’aurez droit qu’à des sessions de jeu d’une heure maximum, contre 6 heures avec l’abonnement prioritaire à 8,99 € par mois et 8 heures pour la formule RTX 3080 à 19,99 € par mois.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article GeForce Now : Nvidia améliore son système de démos jouables dans le cloud !