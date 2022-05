Windows 11 : Microsoft ajoute une barre de recherche web sur le bureau

Microsoft vient de dévoiler un nouvel ajout pour Windows 11 : une barre de recherche web intégrée sur le bureau. Grâce à cette dernière, les utilisateurs pourront directement lancer une recherche ou taper l’URL d’un site pour y accéder rapidement sans avoir à ouvrir son navigateur.

Une barre sur le bureau de Windows 11 pour des recherches rapides sur internet

Dans le canal Dev du programme Windows Insider, permettant d’essayer les nouveautés du système d’exploitation avant leur déploiement auprès du grand public, Microsoft est venu rendre disponible la build 25120. A travers cette dernière version, la firme américaine ajoute ainsi une nouvelle fonctionnalité : un widget faisant office de barre de recherche web.

Sans grande surprise, cette nouvelle fonctionnalité Windows 11 permet d’accéder rapidement à internet, que ce soit en effectuant une recherche en saisissant quelques mots clés ou directement un site en particulier en tapant son URL. Lorsqu’une de ces deux actions est effectuée, le navigateur web s’ouvre automatiquement pour répondre à la requête de l’utilisateur. Pour le moment, c’est sans grande surprise que le navigateur de Edge de Microsoft est directement ouvert.

Cependant, Microsoft ne souhaite pas se cantonner à un widget pour le bureau de Windows 11 : « Nous commençons à explorer l’exposition de contenu interactif léger sur le bureau Windows », explique le billet de blog concernant la build 25210. Afin de « commencer à évaluer cette idée générale et ce modèle d’interaction, la première exploration dans ce domaine ajoute une boîte de recherche affichée sur le bureau qui vous permet d’effectuer des recherches sur le web », explique ainsi la firme de Redmond.

Pour les plus frileux à cette nouveauté, sachez qu’il est possible de désactiver cette barre de recherche en quelques secondes. Pour cela, il suffit simplement d’effectuer un clic droit sur le bureau, cliquer sur le menu « Afficher plus d’options » et décocher l’option « Afficher la recherche ».

