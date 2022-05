OnePlus officialise les Nord 2T et CE 2 Lite, deux smartphones attractifs ?

Comme prévu, OnePlus est venu présenter les Nord 2T et Nord CE 2 Lite durant une conférence de lancement ce jeudi 19 mai. Disponibles dès le 24 mai 2022, ces smartphones se plaçant sur le segment milieu de gamme proposent des fiches techniques intéressantes pour un prix contenu. Découvrez toutes leurs caractéristiques techniques dans notre article !

Le OnePlus Nord 2T en détail

Après la disponibilité des OnePlus 10 en avril 2022 en France, OnePlus revient avec des modèles plus abordable en ce mois de mai. Pour commencer, parlons du OnePlus Nord 2T. Ce modèle vient logiquement proposer une mise à jour du Nord 2.

Au niveau de l’écran, la dalle OLED reste avec la même : une diagonale de 6,43 pouces, un taux de rafraîchissement de 90 Hz ; une définition de 1080 par 2400 pixels ; et une protection en verre Gorilla Glass 5. Les changements se trouvent principalement au niveau de la puce, une Meidatek Dimensity 1300 ; mais aussi la batterie avec une charge rapide 80 W pour le OnePlus Nord 2T, toujours avec une capacité de 4 500 mAh.

Côté photo, pas de révolution par rapport au Nord 2 : une caméra selfie de 32 Mpx (Sony IMX615) ; et un module arrière composé d’un capteur principal de 50 Mpx (Sony IMX766), un ultra grand-angle de 8 Mpx et un capteur de profondeur de 2 Mpx. Pour finir, le Nord 2T de OnePlus a droit à un nouveau design avec un module photo avec des capteurs intégrés dans deux cercles noirs et la présence de deux flashs LED.

Le OnePlus Nord 2T sera disponible en France dès le 24 mai 2022 en deux coloris : vert jade glossy ainsi que le noir mat. Son prix de vente est annoncé à 429 € pour la déclinaison 8/128 Go et 529 € pour la 12/256 Go. Une précommande effectuée sur le site d’Orange, la Fnac, Darty ou OnePlus vous permettra de profiter d’une paire d’écouteurs OnePlus Buds Z2 (99 €).

La fiche technique du OnePlus Nord CE 2 Lite

Disponible depuis le 3 mars 2022, le OnePlus Nord CE 2 vient déjà profiter d’une déclinaison allégée. Pour commencer, le smartphone vient profiter d’un design sensiblement différent avec la présence d’un revêtement en plastique texturé à l’arrière délimitant le haut du smartphone où se trouve le module photo. Ce dernier dispose d’ailleurs d’un capteur principal de 64 Mpx, d’un macro de 2 Mpx et d’un capteur de profondeur de 2 Mpx. La caméra avant est quant à elle de 16 Mpx.

Au niveau de l’écran, OnePlus a fait le choix d’une dalle LCD de 6,59 pouces pour le Nord CE 2 Lite. Cette dernière profite d’un taux de rafraichissement de 120 Hz ainsi qu’une définition Full HD+. À l’intérieur, une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide 33 W ainsi qu’une puce Snapdragon 695 couplée à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage sont de la partie.

Le OnePlus Nord CE 2 Lite sera disponible dès le 24 mai 2022 en France au prix de 319 € chez Darty, Fnac, Amazon, Leclerc et Boulanger.

Lors de cet évènement, OnePlus est aussi venu annoncer une paire d’écouteurs à petit prix : les Nord Buds. Annoncées quelques jours auparavant par la marque en Amérique du Nord, les oreillettes disposent déjà d’un article récapitulant la fiche technique sur notre site. Leur disponibilité en France est prévue pour le 24 mai 2022 au prix de 49 €.