TEST – Asus Zenbook Duo, deux écrans pour deux fois plus de productivité

Asus a fait évoluer une idée remontant à plusieurs années : avoir deux écrans sur un ordinateur portable. Au tout début, c’était un affichage dans le pavé tactile, pour faire office de centre de contrôle. Puis, un écran s’est ajouté au-dessus du clavier physique. On a également vu un seul écran, pliant, avec le Zenbook Fold. Toutefois, c’est l’idée de deux écrans entiers qu’Asus retient cette année, avec le Zenbook Duo. Est-ce que ce format est intéressant au quotidien et trouve des usages ? La réponse dans ce test après trois mois d’utilisation !

Fiche technique de l’Asus Zenbook Duo

Processeur Intel® Core™ Ultra 7 155H ou Ultra 9 185H RAM 16 Go ou 32 Stockage 512 Go ou 1 To SSD Ecran Écran principal : OLED 14″, 2880 x 1800, 120 Hz

Ecran secondaire : OLED 14″, 1920 x 1200, 60 Hz GPU Intel® Arc™ Connectivité Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 Ports 2x Thunderbolt™ 4, 1 x USB 3.2 Gen 1, 1 x HDMI, 1 x prise jack 2-en-1 3,5 mm Dimensions 31.35 x 21.79 x 1.46 cm Poids 1.65 kg Batterie 75 Wh Prix 1749.99€ en ce moment

Design et hardware de l’Asus Zenbook Duo

Dans le principe, ce Zenbook Duo est donc constitué de deux écrans de 14″. C’est un format raisonnable qui permet de contenir le prix et le poids du produit. En effet, il pèse déjà 1,65 kg, sans compter le clavier sans-fil qui se pose sur l’écran secondaire. En ce sens, c’est un ordinateur portable lourd pour son poids, bien plus que les ultraportables dans la même gamme de prix. Cela étant dit, replaçons dans le contexte d’un ordinateur qui fournit d’office deux écrans pour la productivité.

Pour le reste du design, on retrouve le style habituel des ordinateurs portables Asus. Des lignes fines proposent un style moderne et épuré, avec le nom Asus Zenbook dans le coin supérieur gauche. Toujours autour du design, on retrouve un élément supplémentaire sur la face inférieure, qui est aussi commode que bien pensé. C’est une simple béquille. Cette béquille permet de surélever l’ordinateur et de le placer en position verticale. Elle est également utile pour plus que cette position-là. Elle permet de surélever l’ordinateur et d’éviter qu’il ne soit plaqué sur un canapé ou un lit, et limite l’aération des ventilateurs. Le design global de cet ordinateur portable est donc autant pensé pour l’esthétisme que le confort de l’utilisateur.

Connectique et connectivité

C’est un point qui pêche un peu, il y a un cruel manque de connectivité. On retrouve sur cet ordinateur portable, en tout et pour tout, cinq connectiques. De plus, il y a deux USB-C d’abord, accompagnés d’un USB-A pour conclure la tranche gauche de l’ordinateur portable. Du côté opposé, on retrouve du multimédia, avec un port HDMI et une prise jack. C’est assez maigre, cela manquerait presque d’un USB-A supplémentaire. Toutefois, en comparaison du Thinkpad X13s par exemple, cela reste très bon pour le marché.

Pour la connectivité, c’est classique, mais suffisant. Le Wi-Fi 6 E est de la partie. En l’état actuel du marché, il est assez normal de ne pas encore voir le Wi-Fi 7, bien que ce soit dommage. Pour le Bluetooth, on retrouve la version 5.3 à bord, qui garantit une excellente liaison avec le clavier sans-fil notamment.

Clavier et pavé tactile

Le pavé tactile et le clavier de cet ordinateur portable sont inclus dans le même objet, un clavier sans-fil. Celui-ci est de plutôt bonne facture, et propose autant du sans-fil via bluetooth, que via les pins de l’ordinateur. La connexion bluetooth est donc utilisée uniquement lorsque vous retirez le clavier de l’ordinateur. Cela évite des problèmes de configuration, de connexion et de stabilité lorsque vous souhaitez un simple ordinateur portable.

Toutefois, en mode sans-fil, cela fonctionne également très bien, malgré quelques problèmes de configuration parfois. Au-delà de cet aspect de connectivité, l’utilisation de ce clavier est excellente. La frappe est bonne et se rapproche de tous les claviers modernes. Cependant, c’est le pavé tactile qui perd un peu en taille, à cause de l’aspect sans-fil et détachable de ce clavier. Il aurait pu être un peu plus grand, ç’aurait été profitable.

Écran(s) de l’Asus Zenbook Duo

Cet Asus Zenbook Duo est donc équipé de deux beaux écrans OLED de 14 pouces. Ils ne sont néanmoins pas symétriques en termes de caractéristiques techniques. L’écran principal, celui du « haut » est en plus haute définition, avec 2880 × 1800 pixels. Le taux de rafraîchissement monte à 120 Hz. Pour l’écran secondaire, l’écran du « bas » est en simple FHD, à savoir 1920 × 1200, et en 60 Hz. Les deux écrans sont en 16/10, un format légèrement plus étiré, mais surtout confortable pour de l’utilisation bureautique.

Ces deux écrans se complètent et forment à deux un très beau duo. Ils sont tous deux tactiles et permettent un format assez unique et original, pour une productivité accrue. Leur qualité est indéniable, essentiellement avec de l’OLED, qui sublime les couleurs. On notera cependant une luminosité limitée, contrepartie de l’OLED et des couleurs plaisantes.

Audio de l’Asus Zenbook Duo

L’audio de cet Asus Zenbook Duo est correct, mais pas époustouflant. Les haut-parleurs, signés Harman/Kardon, délivrent un son clair et net, avec une bonne définition. Pourtant, on aurait pu espérer un peu plus de profondeur et de puissance. Le volume est suffisant pour un usage classique, mais il manque parfois ce petit quelque chose qui donne une immersion totale, surtout en comparaison avec d’autres modèles de la même gamme.

Heureusement, Asus a eu la bonne idée d’inclure une prise jack. C’est un vrai atout pour ceux qui recherchent un son plus riche, que ce soit avec des écouteurs ou un casque filaire. Cela compense bien les petites faiblesses des haut-parleurs, et permet de profiter pleinement de l’expérience audio, surtout pour les utilisateurs exigeants.

Performances

Les performances du Zenbook Duo sont tout simplement remarquables, à quelques exceptions près. Il peut arriver de rencontrer quelques lenteurs au démarrage, mais une fois lancé, l’ordinateur file sans accroc. J’ai pu tester cet appareil dans divers contextes : développement de jeux-vidéo, bureautique, développement informatique, et même de la virtualisation. À chaque fois, l’ordinateur s’en est sorti avec brio, sans montrer de signes de faiblesse.

Le processeur et la carte graphique, bien que classiques pour cette gamme, proposent une excellente fluidité dans les tâches les plus exigeantes. Le multitâche se fait sans encombre, et les applications lourdes tournent de manière fluide. Que ce soit pour compiler du code, gérer plusieurs machines virtuelles ou travailler sur des projets complexes, cet ordinateur a prouvé qu’il pouvait tout encaisser sans broncher.

Autonomie

L’autonomie du Zenbook Duo est clairement à la hauteur. Avec sa batterie de 75 Wh, il dépasse de nombreux ordinateurs portables qui tournent plutôt autour de 60 à 70 Wh. En usage classique, il tient facilement plusieurs heures, permettant de travailler tranquillement sans chercher une prise en permanence. C’est un vrai atout pour ceux qui bougent souvent.

Cependant, l’utilisation des deux écrans affecte un peu l’autonomie. Avec les deux dalles allumées, l’autonomie diminue plus rapidement, mais cela reste tout à fait acceptable. La recharge, quant à elle, se fait plutôt rapidement grâce à l’adaptateur 230 W fourni, permettant de retrouver une autonomie suffisante en un temps record. Bref, il fait carrément le taf pour un usage quotidien.

Usages du Zenbook Duo

Après trois mois d’utilisation, est-ce que ça vaut le coup de payer un ordinateur portable avec deux écrans ? La réponse, c’est que ça dépend. Je suis développeur, rédacteur tech et étudiant, donc je couvre de nombreux usages possibles d’un tel produit. En l’occurrence, pour la partie développeur, un double écran est tout simplement nécessaire. On affiche ainsi la documentation ou un navigateur sur un écran et l’IDE sur l’autre écran. Sans compter qu’on peut bien sûr split les fenêtres sur un même écran. Je ne vais pas réexpliquer les avantages d’avoir deux écrans sous Windows pour la productivité.

Par ailleurs, je me suis également surpris à apprécier d’utiliser l’ordinateur portable avec un meilleur confort qu’habituellement. En plaçant l’ordinateur en position debout, l’écran se met ainsi au niveau du regard, ce qui est recommandé lors de longues sessions de travail. Enfin, le dernier avantage réside dans le transport. Quoi de mieux que de pouvoir télétravailler depuis un train avec deux écrans, bien que cela reste ostentatoire ?

Conclusion

L’Asus Zenbook Duo est un produit tout simplement extraordinaire qui redéfinit les standards des ordinateurs portables. Avec ses deux écrans OLED de 14 pouces, il propose une productivité et un confort inégalés. Que ce soit pour le développement, la bureautique ou toute autre activité multitâche, cet ordinateur s’en sort avec brio. Sa conception intelligente, incluant la béquille et le clavier sans-fil, rend son utilisation agréable et flexible. Certes, son prix est plus élevé que des modèles concurrents garantissant des performances similaires. En revanche, cet écart se justifie pleinement lorsque l’on considère l’ajout d’un second écran. En réalité, si l’on compare avec le coût d’un écran externe ou d’une station de travail, le Zenbook Duo devient même une option très compétitive. Pour un utilisateur qui cherche à optimiser sa productivité tout en ayant un appareil élégant et performant, cet ordinateur est tout simplement un choix merveilleux.

