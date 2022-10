AWE EU 2022 – Le salon Européen du XR et métaverse

Le Métaverse devient rapidement plus qu’un mot à la mode. Alors que le nouvel univers se démêle et que les progrès technologiques dans le développement font la une des journaux hebdomadaires, l’industrie est maintenant entrée par des innovateurs coréens. Pour cette raison, le ministère de la Science et des TIC et l’Agence nationale de promotion de l’industrie des TI encouragent les entreprises du métavers et du XR, afin de leur donner un champ de jeu équitable dans la concurrence mondiale. Et ce faisant, ils assistaient à l’AWE EU 2022, la plus grande exposition européenne de réalité virtuelle et XR.

Le soutien est adapté pour faire progresser chaque entreprise

Lors de l’AWE EU 2022, qui s’est tenu à Lisbonne, au Portugal, un stand promotionnel a été mis en place, élevant le statut des entreprises coréennes prometteuses. Les 15 entreprises présentes pouvaient networker avec les acheteurs et faire progresser l’expansion à l’étranger.

Avec une présentation sur le sujet principal et une séance de questions-réponses, il y a eu une conférence. L’utilité des produits Pivo a été soulignée, par opposition à la création de contenu basé sur les reflex numériques et à un écosystème métaversal en Corée. De plus, l’impact de XR a été discuté.

Le Pitch Stage du AWE EU a été pris par Andrey Lunev, un partenaire de capital-risque suisse. Mais aussi des entreprises comme 3i, NP, P&C Solution, MetaVu (anciennement Extriple), Neogames, Brandi, Ejune System, HAEGIN, Marvrus et Woongjin THINKBIG. Ils ont pu rencontrer des investisseurs.

En tant que plus grande exposition dans le domaine de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle et du métavers, l’Augmented World Expo reste un aperçu fascinant de ce qui pourrait bientôt se traduire de gros titres en une nouvelle industrie florissante avec beaucoup de promesses. Réunis cinq mille entreprises liées et soixante mille experts à eux seuls, cet événement témoigne du fait que de plus en plus d’innovateurs se mettent en tête au développement du métavers. Et ils laissent beaucoup à enthousiasmer pour leur expansion à l’étranger !