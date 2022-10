Test – Galaxy Book 2 Pro : un retour en force de Samsung sur le marché des PC !

Cela faisait plusieurs années que Samsung n’était plus sur le marché des PC en France. En 2021, les Galaxy Book Pro devaient arriver en fin d’année, mais Samsung a préféré attendre une génération supplémentaire. Ainsi, cette année, la France y a enfin droit avec le Samsung Galaxy Book 2 Pro. Est-il tout de même à la hauteur face au reste de la concurrence ?

Fiche technique du Galaxy Book 2 Pro

Processeur Intel® Core™ i5-1240P (1,7 GHz à 4,4 GHz, 12 Mo, cache L3)

Intel® Core™ i7-1260P (2,1 GHz à 4,6 GHz, 18 Mo ,cache L3) RAM 8 ou 16 Go de RAM en LPDDR5, 5200 MHz Stockage 512 Go / 1 To SSD NVMe Ecran Écran AMOLED FHD de 13,3″ ou 15,6″ (1920 x 1080) GPU Intel® Iris® Xe Graphics Connectivité Bluetooth v5.1

Wi-Fi 6E (Gig+), 802.11 ax 2×2

1 HDMI

1 Thunderbolt™ 4, 1 USB Type-C & 1 USB3.2

Lecteur de cartes multimédias MicroSD

1 sortie casque/combo d’entrée micro Dimensions 304.4 x 199.8 x 11.2 mm ou 355.4 x 225.8 x 11.7 mm Poids 0.87 kg ou 1.11 kg Batterie 63 ou 68 Wh et charge USB-C en 65W Prix A partir de 1709€, varie selon les configurations

Design et Hardware du Galaxy Book 2 Pro

Dans la gamme des PC portables, le Galaxy Book 2 Pro est très clairement un ultrabook. On se place donc sur un PC qui se veut à la fois léger, fin et silencieux. Et en termes de design, c’est très clairement le cas. On est sur une finesse assez remarquable, et un poids des plus impressionnants. Sous la barre du kilogramme, vous pourrez le manier comme bon vous semble. Pour tous les déplacements, c’est super pratique. De plus, sa taille compacte de 13,3″ en fait un parfait allié du travail dans de petits espaces (bus, VTC, avion …).

Au niveau des matériaux, nous retrouvons un châssis en aluminium. Cela donne un aspect très premium à un laptop qui en nécessite le prix. Également, ce design se remarque aussi avec la seule présence du logo Samsung, gravé sur le capot du PC. C’est très plaisant d’avoir un laptop à l’allure raffinée, portable et ergonomique.

Connectique et connectivité

Samsung propose ici une connectique très complète. Ça s’avère super pratique, et va à l’encontre du tout USB-C, avec des hubs à acheter séparément. On retrouve ainsi un port HDMI et une prise casque pour la partie divertissement. Si vous souhaitez étendre votre stockage, on retrouvera notamment un port MicroSD, et le port USB-A 3.2 peut vous permettre de connecter un HDD externe. Et côté USB-C, on en retrouve tout de même, un Thunderbolt 4 notamment, et un second. L’un est par ailleurs le port de charge, en 65W fourni par Samsung.

Et à côté de cette connectique exemplaire dans l’état du marché, la connectivité est toutefois tout juste suffisante. Pour le Wi-Fi, l’ordinateur prend en charge la norme 6E. Elle vous permettra d’avoir le meilleur débit possible si votre box est compatible. Toutefois, on ne retrouve que du Bluetooth 5.1 pour compléter tout ça. Pas de possibilité de prendre un modèle 4G ou 5G. Pas de port Ethernet embarqué pour une connexion filaire, il faudra passer par un hub USB-C qui dispose de ce port.

Clavier et pavé tactile

Le clavier utilisé par Samsung est plutôt bon. On retrouve une frappe assez franche, et la portée de la touche est petite. Cela permet de rapidement écrire, en gardant un bon ressenti lorsqu’on utilise le clavier. Cependant, le clavier semble légèrement trop sorti du châssis. En effet, parfois, les traces du clavier se retrouvent sur l’écran, ce qui est dommage pour le coup. Cela se justifie peut-être par la finesse du Galaxy Book 2 Pro.

Quant au pavé tactile, il est d’une taille très confortable. Il n’est pas non plus immense comme sur certains PC portables actuels. Mais c’est notamment dû à sa taille de 13 pouces seulement, qui limite physiquement ce pavé tactile. Au-delà de sa taille, le ressenti est vraiment bon. Ce ne sera pas une corvée de l’utiliser, même si une souris est forcément préférable.

Écran du Galaxy Book 2 Pro

Ce Galaxy Book 2 Pro ne déroge pas à la règle chez les appareils de Samsung. La qualité des produits Samsung, c’est un écran qui brille par sa qualité. Toutefois, les spécifications techniques ne sont pas particulièrement à la hauteur du prix. On va simplement retrouver de la 1080p à 60 Hz. La définition est suffisante pour une taille de 13″. On ne va clairement pas voir les pixels. Cependant, le taux de rafraîchissement aurait pu être bien plus élevé. 90 Hz ou 120 Hz n’auraient pas été de refus.

Hormis cela, l’OLED est resplendissant. Consommer du contenu en streaming, des films, des séries… est très confortable sur cet écran. Tout avantage vient avec des inconvénients malheureusement, l’OLED fait un effet miroir sur l’écran. Également, la luminosité de l’écran n’est pas particulièrement poussée, ce qui vous empêchera de regarder du contenu dehors si vous avez un reflet directement dans l’écran.

Audio du Galaxy Book 2 Pro

On remarquera juste que les enceintes sont placées sous le PC portable. Cela obstrue le son, et le dégrade donc en partie. Il aurait pu être préférable de le placer aux côtés du clavier, ou sur les côtés. Cela reste un détail, d’autant que dans tous les cas, c’est un son d’appoint. Il est toujours mieux de connecter des écouteurs sans-fils, comme les Galaxy Buds 2 Pro. Mais vous pouvez toujours utiliser la prise jack.

Performances

Sur ce Galaxy Book 2 Pro, on ne retrouvera pas de quoi faire du gaming de haut niveau. L’Intel Xe Graphics permettra de lancer des jeux peu exigeants, ou avec des graphismes diminués. Ainsi, on peut jouer avec 60 FPS constants sur Minecraft notamment, pour donner un ordre d’idée.

À côté de cette puce graphique peu convaincante, nous avons toutefois un i7 1260p, qui proposera une vraie puissance dans toutes les tâches. La bureautique est nécessairement accessible, avec du multitâche possible très largement. Mais dans de la programmation plus poussée, en multithread notamment, la taille des caches est très profitable.

Autonomie

Sur un format compact comme celui-ci, on recherche vraiment quelque chose de portable et autonome. On doit pouvoir le sortir, l’utiliser sur une certaine période, le plier, et le ranger. Et il est plutôt bon pour ça ! L’autonomie n’est clairement pas des meilleures. On atteindra facilement une journée complète de 8 heures d’utilisation, si on diminue la luminosité de l’écran. Toutefois, cela reste léger face à des MacBook avec puce M1. L’autonomie dépendra vraiment des usages donc, mais le Galaxy Book 2 Pro est vraiment bon en termes de bureautique (Office), et les autres applis de Microsoft notamment.

Logiciel

Sur ce laptop, on retrouve forcément Windows 11, dans sa version classique. Mais Samsung rajoute toute une panoplie d’autres applications, qui sont un vrai plus dans l’écosystème du coréen. On retrouvera ainsi de quoi connecter des Galaxy Buds facilement, un logiciel pour le partage de fichiers rapide (Quick Share, équivalent d’AirDrop). Il y a également la galerie de Samsung, SmartThings … C’est une vraie force et un point central dans l’écosystème Samsung Galaxy.

Conclusion

Quand on recherche un ultra portable, plusieurs critères sont à prendre en compte. L’autonomie et les dimensions sont importantes. Ici, on a un format léger et compact, ainsi qu’une autonomie suffisante dans la majorité des cas. Toutefois, les performances du processeur semblent bridées, mais sont cependant amplement suffisantes pour une utilisation régulière. Le logiciel est un vrai plus si vous avez un écosystème de Galaxy. C’est en effet très plaisant de l’utiliser accompagné d’un S22 Ultra, d’une Tab S8 Ultra ou encore d’écouteurs Buds… Enfin, l’écran bien que limité techniquement, est très bon pour de la consommation de contenu. Dans l’ensemble, ce Galaxy Book 2 Pro est donc très facilement recommandable.