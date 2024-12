Santé cognitive : Prévenir la démence et booster la mémoire : COGPLAY InTheTech – Interview CES 2025

Aujourd’hui, le vieillissement de la population et l’augmentation des troubles neurocognitifs posent des défis majeurs à nos systèmes de santé. Qu’il s’agisse de prévenir les premières étapes de la démence ou d’aider les enfants à mieux gérer des troubles comme le TDAH, les solutions numériques ouvrent une nouvelle voie. Dans ce contexte, InTheTech, une startup sud-coréenne spécialisée dans la santé cognitive numérique, s’est imposée comme un acteur incontournable. Après le succès de leur dispositif EYAS, dédié à la rééducation cognitive en milieu hospitalier, ils dévoilent maintenant COGPLAY, une plateforme de formation cérébrale accessible à tous. Prévue pour être lancée officiellement lors du CES 2025, cette solution promet de démocratiser l’entraînement cognitif grâce à des technologies de pointe et une expérience utilisateur optimisée. Mais que se cache-t-il réellement derrière cette innovation ? Rencontre avec les esprits visionnaires d’InTheTech pour en savoir plus.

InTheTech : Une startup visionnaire au service de la santé cognitive

Fondée avec pour mission d’améliorer la qualité de vie grâce à la technologie, InTheTech s’est rapidement positionnée comme un pionnier dans le domaine de la santé cognitive numérique. La startup développe des solutions destinées à des populations diverses : enfants atteints de troubles de l’attention, patients post-AVC ou encore seniors confrontés à des déficiences légères à modérées. Leur approche repose sur une combinaison unique de recherches cliniques rigoureuses, d’intelligence artificielle et d’innovations technologiques.

Après le lancement d’EYAS, un dispositif de rééducation cognitive primé lors du FIX 2024 (consultez notre article ici), InTheTech a continué à peaufiner son expertise en intégrant des fonctionnalités révolutionnaires. C’est cette quête constante d’excellence qui les a menés à créer COGPLAY, une plateforme pensée pour rendre la santé cognitive accessible au plus grand nombre.

Avec une croissance constante et des collaborations internationales, InTheTech ne se contente pas de concevoir des produits, mais façonne l’avenir de la santé cognitive. Leur vision : démocratiser les outils de prévention et de rééducation tout en s’appuyant sur des technologies à la pointe.

COGPLAY : Une solution innovante pour booster les capacités cognitives

Avec COGPLAY, InTheTech franchit une nouvelle étape dans la démocratisation de la santé cognitive. Pensée comme une plateforme accessible à tous, cette solution combine des technologies avancées pour offrir des exercices cérébraux personnalisés. Au cœur de l’innovation, on retrouve le système I-Link, une technologie brevetée qui suit les mouvements oculaires des utilisateurs, leur permettant d’interagir avec les contenus simplement grâce au regard. En complément, la bande sonore exclusive stimule le lobe temporal et améliore la mémoire, tandis que des interfaces tactiles enrichissent l’expérience utilisateur.

COGPLAY cible un large public : des enfants souffrant de TDAH aux seniors souhaitant prévenir la démence, en passant par les patients post-AVC. D’après Heejae Lee, Global Sales Marketing Manager, « les résultats montrent une amélioration de 18 points des capacités cognitives après six mois d’utilisation régulière chez les enfants, et jusqu’à un an pour les patients adultes. » Ce dispositif se distingue également par sa flexibilité : il est disponible à domicile sous forme d’application mobile, offrant une alternative abordable par abonnement mensuel de 10 $, bien loin des tarifs des concurrents comme Lumosity.

InTheTech mise également sur la diversité des contenus de COGPLAY, couvrant six domaines clés : mémoire, concentration, orientation, perception visuelle, calcul et capacité exécutive. Cette approche multidimensionnelle vise à offrir des résultats tangibles, adaptés aux besoins spécifiques de chaque utilisateur. Comme évoqué lors de notre précédent article sur leur projet Humenic, qui ciblait également les troubles cognitifs (retrouvez l’article ici), InTheTech continue d’innover pour des solutions adaptées à tous.

Avec un lancement prévu au CES 2025, COGPLAY pourrait bien redéfinir les standards de l’entraînement cognitif. Une avancée accessible à tous, pour transformer un défi mondial en opportunité.

Retrouvez l’application Android et l’application iPhone/iPad ici.

Interview exclusive : la vision d’Heejae Lee, Global Sales Marketing Manager

Pour mieux comprendre l’ambition derrière COGPLAY et les objectifs d’InTheTech, nous avons rencontré Heejae Lee, Global Sales Marketing Manager de l’entreprise. Voici les moments forts de cet échange.

Leo : Pouvez-vous expliquer en quoi COGPLAY se distingue des autres plateformes d’entraînement cognitif disponibles sur le marché ?

Heejae Lee : « Ce qui rend COGPLAY unique, c’est notre combinaison de technologies brevetées. Par exemple, le système I-Link permet aux utilisateurs d’interagir avec les contenus uniquement via leurs mouvements oculaires. Nous avons également développé une bande sonore exclusive qui stimule le lobe temporal pour renforcer la mémoire, une première mondiale. Ces outils, combinés à des contenus adaptés à tous les âges, offrent une expérience vraiment personnalisée. »

Leo : Quels sont les publics cibles principaux de COGPLAY ?

Heejae Lee : « Notre solution est conçue pour être accessible à tout le monde : les enfants souffrant de TDAH, les seniors souhaitant prévenir la démence, ou encore les patients post-AVC. Par exemple, un enfant peut commencer dès l’âge de trois ans, grâce à nos contenus adaptés et interactifs. Pour les seniors, le programme est également ajusté à leurs besoins spécifiques. »

Leo : Vous avez mentionné des résultats mesurables. Quels sont les bénéfices concrets pour les utilisateurs ?

Heejae Lee : « Nos études montrent qu’après six mois d’utilisation régulière, les enfants enregistrent une amélioration moyenne de 18 points dans leurs capacités cognitives. Pour les patients adultes, comme ceux souffrant de séquelles d’un AVC, les progrès sont souvent visibles après une année. »

Leo : Comment prévoyez-vous d’atteindre le marché américain ?

Heejae Lee : « Nous travaillons sur des collaborations stratégiques, notamment avec des entreprises comme TerraNova Corporation et des institutions de renom telles que Johns Hopkins University. Nous développons également une joint-venture à Silicon Valley, prévue pour mi-2025, afin de lancer COGPLAY sur le marché américain. »

Leo : Quels sont vos objectifs pour le CES 2025 ?

Heejae Lee : « Le CES est une opportunité clé pour nous. Nous y cherchons des partenaires, des distributeurs, et surtout des retours de la communauté technologique. Nous avons deux stands : un au Las Vegas Convention Center, et un autre au Venetian Eureka Park. Notre objectif est de maximiser la visibilité et de montrer au monde que COGPLAY peut transformer la santé cognitive. »

Conclusion : COGPLAY, l’avenir de la santé cognitive

Avec COGPLAY, InTheTech offre bien plus qu’une simple plateforme numérique : une solution accessible, innovante et universelle pour améliorer les capacités cognitives. En combinant des technologies avancées comme le suivi des mouvements oculaires et la stimulation auditive, la startup sud-coréenne repousse les limites de la rééducation cognitive et de la prévention.

L’ambition d’InTheTech ne s’arrête pas là. Grâce à des partenariats stratégiques et une présence renforcée sur des événements internationaux comme le CES 2025, l’entreprise se positionne pour devenir un acteur clé de la santé numérique mondiale. En rendant l’entraînement cognitif disponible pour tous, à un coût abordable, InTheTech montre qu’innovation et accessibilité peuvent aller de pair.

À mesure que la technologie continue de transformer notre quotidien, des solutions comme COGPLAY illustrent le potentiel d’un futur où chacun pourra optimiser ses capacités cognitives. Et si, finalement, la réponse aux défis de la santé cognitive était à portée de main ?