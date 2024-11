FIX 2024 : InTheTech présente EYAS, solution de rééducation cognitive numérique

Lors du FIX 2024 à Daegu, InTheTech Co., Ltd., dirigée par SeungHo Choun, a dévoilé sa solution de rééducation cognitive numérique, EYAS. Cet outil innovant s’adresse aux patients souffrant de déclin cognitif lié à des troubles comme les troubles de l’attention (TDAH) ou les troubles cognitifs légers. EYAS ambitionne de devenir une référence en santé cognitive numérique pour offrir des soins adaptés et améliorer la qualité de vie de ces patients.

EYAS : une solution de pointe pour la rééducation cognitive

Avec EYAS, InTheTech propose une approche complète de la rééducation cognitive, s’appuyant sur un contenu validé scientifiquement et des outils de pointe en neurosciences. Grâce à un entraînement cognitif continu et répété, EYAS aide les patients à améliorer leurs capacités intellectuelles de manière durable. Le programme inclut des technologies avancées comme le suivi des mouvements oculaires et des modules d’entraînement connectés via un système unique appelé EyeLink System. Ce dispositif permet aux utilisateurs de s’entraîner en suivant des instructions précises, conçues pour stimuler et améliorer leur mémoire et leurs capacités d’attention.

EYAS a été pensé pour les hôpitaux et les centres médicaux, qui l’utilisent notamment pour accompagner les patients dès les premiers signes de déclin cognitif, bien avant des maladies comme la démence. Ce programme propose une interface utilisateur optimisée pour faciliter la navigation et offrir une expérience d’entraînement engageante et intuitive. Cette attention aux détails a d’ailleurs valu à EYAS une reconnaissance grandissante dans le secteur.

Une expansion internationale en pleine croissance

InTheTech a lancé EYAS avec une vision claire : s’imposer comme un leader du marché de la santé cognitive en Asie et dans le monde. En plus de cette plateforme, la société propose aussi COGPLAY, une plateforme d’entraînement cérébral, déjà bien implantée en Asie et au-delà. En deux ans seulement, InTheTech a étendu ses activités dans plusieurs pays, dont l’Inde, la Turquie, la Malaisie et l’Australie, prouvant son ambition internationale.

Avec FIX 2024, l’objectif est double pour InTheTech : recueillir les retours des visiteurs sur EYAS et établir de nouveaux partenariats pour élargir sa portée. « Nous visons à renforcer notre position de spécialiste en rééducation cognitive numérique en Asie et FIX 2024 représente une étape importante dans cette direction », explique un représentant de la société. « Nous souhaitons recueillir des retours, mais aussi tisser des liens avec de potentiels distributeurs et acheteurs. »

InTheTech : une vision de la santé cognitive pour tous

InTheTech, d’abord spécialisée dans les technologies de l’information, s’est transformée en une société de santé numérique avec un objectif de taille : fournir des solutions de soins cérébraux efficaces à une clientèle variée. Avec EYAS et COGPLAY, l’entreprise offre un portefeuille de solutions thérapeutiques numériques qui va des traitements professionnels en institutions médicales aux soins autonomes à domicile, améliorant ainsi la vie des personnes souffrant de troubles cognitifs.

FIX 2024, tourné vers les technologies de demain

En plus de la santé cognitive, FIX 2024 met à l’honneur les innovations en mobilité, robotique, et intelligence artificielle. Le Daegu International Future Auto & Mobility Expo explore des tendances en mobilité autonome et aérienne, tandis que l’ICT Convergence Expo met en avant l’IA, le big data, et la blockchain. Le salon inclut également la Daegu Robot Expo et la nouvelle Start-up Arena, facilitant les échanges entre startups et experts, confirmant FIX comme un lieu stratégique pour les nouvelles technologies.

InTheTech, avec EYAS, incarne parfaitement la mission de FIX 2024 : présenter des technologies innovantes et utiles, qui redéfinissent le futur de la santé cognitive.