TUTO – Comment envoyer des messages par satellite sur iPhone ou Pixel ?

Les nouvelles technologies ont révolutionné la communication, même dans les endroits les plus isolés. Aujourd’hui, grâce aux services de messagerie par satellite disponibles sur certains modèles d’iPhone et de Pixel, vous pouvez envoyer des messages même en l’absence de réseau cellulaire ou Wi-Fi. Ces fonctions sont particulièrement utiles lors de catastrophes naturelles ou dans des zones reculées. Voici comment envoyer des messages par satellite sur iPhone ou Pixel.

Lorsque vous êtes coupé du réseau et du Wi-Fi, la fonctionnalité de messagerie par satellite d’Apple peut faire toute la différence. Présente sur les iPhone 14 et versions ultérieures, cette technologie vous permet de contacter les services d’urgence par message texte, et ce, même sans connexion cellulaire.

Si vous vous trouvez dans une situation d’urgence et que votre téléphone ne capte aucun réseau, voici ce que vous devez faire :

Appelez le 911 : Si l’appel échoue, une option « Texte d’urgence par satellite » apparaîtra. Sélectionnez-la pour envoyer un SMS aux services d’urgence.

Utilisez l’application Messages : Vous pouvez aussi directement envoyer un SMS au 911 ou au SOS via l’application Messages. Sélectionnez ensuite l’option « Services d’urgence » qui s’affichera.

Signalez une urgence : Suivez les instructions à l’écran pour fournir des informations cruciales, comme votre position et les détails de la situation. Vous pourrez également transmettre des informations sur votre état de santé et la durée de vie restante de la batterie de votre téléphone.

Ce service utilise les satellites pour relayer vos messages. Cependant, pour assurer une bonne connexion, il est indispensable de vous trouver dans un espace dégagé, loin de grands bâtiments ou d’arbres. Une vue claire du ciel est nécessaire pour que votre appareil puisse capter le signal.

Configurez la messagerie par satellite sur votre iPhone

Apple a récemment introduit une nouvelle fonctionnalité de messagerie par satellite avec iOS 18. Contrairement au service d’urgence, elle vous permet d’envoyer des messages à vos proches, même hors réseau. Cependant, avant de l’utiliser, il faut la configurer. Voici les étapes à suivre pour vous assurer que tout est prêt :

Mettez à jour votre iPhone vers iOS 18 : Cette fonctionnalité est disponible uniquement à partir de cette version.

Activez iMessage : Allez dans « Réglages », puis dans « Messages » et vérifiez que iMessage est bien activé.

Informez vos proches : Assurez-vous que vos amis et votre famille utilisent également iOS 18 pour pouvoir échanger des messages via iMessage. Si ce n’est pas le cas, vos messages leur parviendront sous forme de SMS.

Il est aussi important de mettre à jour vos contacts d’urgence dans votre application Santé, ainsi que votre groupe de partage familial, si vous en avez un. Une fois configurée, cette messagerie par satellite peut devenir une option de secours précieuse en cas d’absence de réseau.

Envoyer des messages par satellite sur Google Pixel : une solution tout aussi efficace

Pour les utilisateurs de téléphones Google, le Pixel 9 et ses versions associées (Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL et Pixel 9 Pro Fold) disposent également d’une fonctionnalité similaire. En l’absence de connexion Wi-Fi ou cellulaire, vous pouvez utiliser la messagerie par satellite pour contacter les services d’urgence.

Voici comment faire :

Assurez-vous d’utiliser Google Messages comme application de messagerie par défaut. Appelez le 911 : Si vous n’avez pas de service cellulaire, une option « SOS par satellite » s’affichera. Sélectionnez cette option pour démarrer la procédure. Complétez le questionnaire d’urgence : Une série de questions vous sera posée pour aider les services d’urgence à mieux comprendre votre situation. Suivez les instructions à l’écran : Il vous sera demandé d’orienter votre téléphone vers le satellite, ce qui peut prendre quelques minutes selon les conditions. Attendez ensuite la réponse des services d’urgence, qui se fera également par SMS.

Comme pour les iPhones, il est essentiel d’être en extérieur et de maintenir une vue dégagée vers le ciel. Google précise que la rapidité de connexion dépendra de votre emplacement et des conditions environnantes, notamment la météo.

Partagez votre position par satellite avec l’application Localiser

Outre l’envoi de messages, la technologie par satellite de l’iPhone permet également de partager votre position avec vos proches, même hors réseau. Cela peut s’avérer particulièrement utile si vous êtes en randonnée ou dans une zone isolée sans connexion.

Voici comment activer cette fonctionnalité sur votre iPhone :

Ouvrez l’application Localiser et assurez-vous que « Partager ma position » est activé. Envoyez votre position : Si vous vous retrouvez sans réseau cellulaire ou Wi-Fi, l’application vous permettra d’envoyer votre position par satellite à l’un de vos contacts toutes les 15 minutes. Cela fonctionne uniquement sur les modèles iPhone 14 et ultérieurs fonctionnant sous iOS 16.1 ou plus.

Cette fonctionnalité rassure vos proches en leur fournissant des informations régulières sur votre emplacement, même dans des conditions difficiles.

Les limites des messages par satellite

Même si cette technologie est révolutionnaire, elle a ses limites. Pour qu’elle fonctionne, vous devez être à l’extérieur, loin des grands bâtiments ou des arbres qui peuvent bloquer le signal. De plus, la couverture nuageuse peut ralentir le processus d’envoi des messages. Les échanges peuvent prendre plusieurs minutes, ce qui est beaucoup plus long qu’un SMS classique. Cependant, en situation de crise, cette technologie peut faire toute la différence.

Enfin, ces services sont pour l’instant disponibles aux États-Unis et au Canada. Les opérateurs Verizon et AT&T supportent cette fonctionnalité, mais d’autres pourraient bientôt les rejoindre.