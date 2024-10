Threads permet désormais de marquer votre emplacement sur vos publications

Meta a récemment introduit une fonctionnalité intéressante sur Threads. Elle permet aux utilisateurs de signaler leur position dans leurs publications. Cette mise à jour vise à renforcer l’interaction sur la plateforme. Mais aussi, à offrir aux utilisateurs une nouvelle manière de partager leurs expériences.

Indiquez votre position facilement dans Threads

Les utilisateurs disposant de cette fonctionnalité verront une épingle dans l’éditeur de publication. En appuyant sur cette épingle, il est possible d’indiquer un emplacement. Contrairement à d’autres applications, Threads ne partage pas une épingle précise sur une carte. Au lieu de cela, les utilisateurs peuvent donner une idée approximative de leur position en mentionnant des éléments. Par exemple : un nom de ville, un quartier ou même un restaurant. Cette approche permet de rendre les publications plus engageantes et informatives, en ajoutant un contexte géographique aux messages.

Découvrez d’autres publications près de chez vous

Une autre caractéristique intéressante de cette fonctionnalité est la possibilité de découvrir d’autres publications à proximité. Lorsque des utilisateurs voient une publication incluant une position, ils peuvent cliquer sur celle-ci pour explorer d’autres contenus liés à cet emplacement. Cela favorise la découverte de nouveaux utilisateurs et d’expériences similaires.

Par exemple, si un utilisateur se trouve à Lyon et marque son emplacement, d’autres utilisateurs à proximité pourront également accéder à des publications de cette région. Cela créera ainsi une dynamique de partage et d’interaction locale.

Une fonctionnalité familière pour les utilisateurs d’Instagram

Pour ceux qui ont déjà utilisé Instagram, cette nouvelle option de Threads peut sembler familière. Le processus pour marquer son emplacement est assez similaire à celui d’Instagram, ce qui facilite son adoption. Cette continuité dans l’expérience utilisateur est un point fort. En effet, elle réduit le temps d’apprentissage nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité.

Disponibilité sur mobile

Actuellement, la fonction de géolocalisation est disponible uniquement sur l’application mobile de Threads. Elle est accessible sur les appareils iOS, mais pas encore sur la version Web. Cela soulève des attentes quant à une future extension de cette fonctionnalité sur les navigateurs de bureau. En effet, cela pourrait enrichir l’expérience des utilisateurs qui préfèrent naviguer sur un écran plus grand.