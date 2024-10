Heihachi Mishima dans Tekken 8 : date de sortie, techniques et contenu additionnels 

“Ce n’est pas une coulée de lave qui va me tuer !” Heihachi Mishima, le principal antagoniste de Tekken revient d’entre les morts et sera disponible dans la season pass 1 de Tekken 8, aux côtés d’Eddy Gordo et Lidia Sobieska. D’ailleurs, Bandai Namco a récemment permis à des joueurs professionnels d’essayer le personnage avant sa sortie officielle. D’autres contenus seront également disponibles avec le personnage : découvrons-les sans plus attendre !

Une panoplie de nouvelles techniques

Il y a un mois, lors du tournoi Evo 2024, le producteur de Tekken 8 Katsuhiro Harada a choqué le monde entier avec une annonce surprise. Dans un court trailer, il dévoile le retour de Heihachi Mishima, le méchant emblématique de la série. Apparemment, la lave incandescente du volcan dans lequel son fils Kazuya l’a jeté n’a pas réussi à mettre fin à ses jours. Maintenant, Heihachi revient en tant que personnage jouable, et qu’on se le dise, il est plus fort que jamais.

Quelques joueurs professionnels ont d’ailleurs pu essayer le personnage lors du Red Bull Golden Letters 2024. L’événement, consacré à Tekken 8, est le premier à accueillir Heihachi en tant que personnage jouable. Les fans du personnage comme le coréen JDCR ou le pakistanais JoKa ont alors pu découvrir ses nouvelles techniques, dont un fameux stance permettant d’absorber les coups de l’adversaire et de contre-attaquer derrière. On vous laisse découvrir le potentiel de Heihachi dans la vidéo ci-dessous :

Heihachi Mishima est donc le troisième personnage jouable dans la season pass 1 de Tekken 8. Les joueurs n’auront pas à attendre trop longtemps, car il sera disponible à partir du 1er octobre pour ceux qui auront acheté le Pass Year 1 Player Character. Si vous avez acheté les DLC un à un, vous devrez attendre le 4 octobre pour pouvoir l’incarner.

La mise à jour de Heihachi Mishima embarque également d’autres contenus. Parmi eux, il y a le nouveau stage de combat appelé Genmaji Temple, disponible en tant que DLC. Une mise à jour gratuite de l’histoire appelée “Forgotten Echoes” sera également incluse dans le lot. Cette dernière permet d’établir un lien entre la présumée mort de Heihachi et son retour d’entre les flammes.

Heihachi Mishima est un des personnages les plus forts dans les précédents opus de Tekken. Il reste à voir comment il s’impose dans la méta de Tekken 8 face à d’autres personnages redoutables, dont un certain Sergei Dragunov…